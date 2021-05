Un lien explicite n’a pas été établi. Mais on ne peut s’empêcher de voir derrière un des messages délivrés par le président de la République, ce jeudi en marge du Conseil ordinaire des ministres, les manifestations qui ont actuellement cours dans certaines villes de la Haute Guinée. C’est même le tout premier message du chef de l’Etat, à en croire le compte-rendu du tout nouveau porte-parole du gouvernement, Tibou Kamara. En somme, le président Alpha Condé a indiqué qu’il n’y a pas plus important à ses yeux que la vie et la santé des populations. En d’autres termes, les considérations religieuses elles-mêmes, doivent se plier aux impératifs de la vie et de la santé. Les uns et les autres sont avertis.

« Dans le contexte de la pandémie de la Covid 19 qui sévit dans le monde, le plus fondamental demeure la vie et la santé des populations dont la responsabilité incombe à l’Etat« , tel est le message que le président Alpha Condé a fait passer à l’occasion dudit conseil des ministres. En apparence, il n’est donc nulle part question d’un quelconque lien avec les protestations contre les prières nocturnes.

Mais de toute évidence, si le président Alpha Condé a fait le choix de la subtilité, c’est pour éviter de radicaliser les protestations. Autrement, en réaffirmant la primauté de la vie et de la santé sur tout le reste, il fait implicitement allusion au fait que certains invoquent la religion pour justifier un assouplissement circonstanciel des mesures de l’urgence sanitaire.

Ledjely.com