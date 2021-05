Invité ce mardi 25 mai dans l’émission « On refait le monde », diffusée sur les antennes de Djoma Média, le président du Bloc libéral (BL) s’est exprimé sur l’interdiction de sortie du territoire national imposée à Cellou Dalein Diallo et à certains de ses proches dont son épouse Hadja Halimatou Dalein Diallo et des cadres de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), suite aux violences post-électorales d’octobre dernier.

Pour Faya Milimono, la communication faite par l’appareil judiciaire tout comme celle de la mouvance présidentielle sur ce dossier doit interroger sur le respect des libertés des citoyens. « Le pouvoir d’Alpha Condé a de la clarté à donner aux Guinéens par rapport à la façon dont nos libertés sont gérées actuellement (…) La communication faite jusque-là par l’appareil judiciaire [et] la mouvance [présidentielle] ne permet pas aux Guinéens de savoir ce qui est reproché [aux] messieurs qui sont en prison depuis des mois. Le président Alpha Condé a tout intérêt à ce que la Guinée soit en marche (…) Ce qui arrive aux autres – c’est-à-dire qu’on empêche Cellou Dalein, sa femme, Fodé Oussou Fofana et d’autres [membres de l’UFDG] de sortir [du pays] – je trouve que ça ressemble à la dictature. Or, on ne peut pas gérer un pays moderne de cette façon », a déclaré au téléphone de Djoma Média le leader du BL.

Ali Mohamed Nasterlin