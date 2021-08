KANKAN : plusieurs arrestations à la Maison centrale, suite à l’évasion « sans effraction » d’un détenu

Suite à l’évasion « sans effraction » d’un détenu de la Maison centrale de Kankan, au début du mois d’août, plusieurs responsables de la prison ont été arrêtés et transférés à Kouroussa, où ils ont été placés en détention préventive. L’annonce a été faite ce mardi, en conférence de presse, par le procureur de la République près le Tribunal de première instance (TPI) de Kankan.

Selon Aly Touré, le régisseur de la Maison centrale de Kankan et son équipe ont été arrêtés et transférés à la prison civile de kouroussa, à environ 80 kilomètres, pour des fins d’enquêtes.

Dans son intervention, il est revenu sur les raisons de ces mesures prises à l’encontre de ces responsables pénitentiaires. « Le 6 août, on a enregistré l’évasion de Mohamed Lamine Camara qui est condamné à 4 ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs et vol à mains armées. Il s’est avéré que le détenu est sorti sans effraction ni à l’intérieur ou à l’extérieur de sa cellule et c’est ainsi qu’on a tout de suite mis en place une équipe d’enquêteurs. La toute première décision fut la mise aux arrêts du régisseur, son adjoint, le chef de poste et le gardien de la maison de détention. Et ils ont été auditionnés au commissariat central de Kankan », à l’issue desquelles leur transfèrement à Kouroussa a été décidé, a indiqué Aly Touré.

Poursuivant, le procureur a révélé que « l’administration publique de la chancellerie a pris une décision pour suspendre toutes ces personnes pour faute lourde ». Interrogé sur une possibilité complicité de l’administration de la prison, pour faciliter cette évasion, il s’est voulu prudent, assurant que les enquêtes qui sont en cours permettront de le savoir.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com