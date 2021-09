N’ZÉRÉKORÉ : les militaires ont pris les commandes

Au lendemain du coup de force perpétré par le Groupement des forces spéciales, dirigé par le colonel Mamady Doumbouya, les nouvelles autorités de N’Zérékoré ont pris fonctions ce lundi 6 septembre. Le commandant de la 4ème région militaire, le général de brigade Mohamed Lamine Kéïta prend la destinée du gouvernorat. Du côté de la préfecture, c’est le commandant régional de la gendarmerie, colonel Sékou Kéïta, qui remplace le désormais ancien préfet.

En passant le témoin à son successeur, le gouverneur sortant, général Mohamed Gharé, a commencé par reconnaître les nouvelles autorités du pays. « Je remercie les nouvelles autorités du pays pour leur action salvatrice, opéré un changement dans la douceur sans violence. Le peuple doit les remercier et être reconnaissant vis à vis d’elles. J’exprime donc cette fierté. Je suis et je demeure à la disposition des nouvelles autorités de la Guinée. J’invite les uns et les autres à se mettre à la disposition des nouvelles autorités et de les servir avec loyauté, avec amour. Le pouvoir, c’est Dieu qui donne et c’est lui qui le retire », a indiqué général Mohamed Gharé.

Le nouvel homme fort de la région de N’Nzérékoré, a tout d’abord remercié les nouveaux dirigeants du pays pour cette confiance placée en sa personne. « Je remercie les nouvelles autorités qui nous ont désigné pour cette fonction. C’est le lieu pour moi aussi de reconnaître les biens faits du gouverneur sortant. On a appris beaucoup de choses avec lui. Il nous a instruits et il n’a pas démérité. Monsieur le gouverneur sortant soyez rassuré que vous ne serez pas déçu et avec tous les travailleurs et les administrateurs territoriaux, nous allons travailler la main dans la main », s’engage le général Mohamed Lamine Keïta.

Cette cérémonie s’est tenue dans le bloc administratif du gouvernorat en présence du directeur de cabinet, Jean Smith Sandy. Il a rassuré le nouveau gouverneur de la disponibilité du personnel et collaborateurs de leur engagement à servir avec loyauté. « Notre engagement ne fera pas défaut », martèle-t-il.

Après le gouvernorat, le directeur du cabinet a installé le colonel Sékou Keïta dans ses fonctions de préfet de N’Nzérékoré.

Lazare Kamano, N’Zérékoré Ledjely.com