COUP D’ETAT EN GUINEE: les anciens ministres interdits de sortir du territoire

Comme annoncé hier, le colonel Mamady Doumbouya, patron du Comité national pour le rassemblement et de développement (CNRD), par ailleurs nouveau patron du pays a conféré ce lundi 6 septembre avec les anciens dignitaires du régime désormais déchu d’Alpha Condé. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que dans son message à l’endroit des anciens ministres et anciens responsables des institutions républicaines, le colonel Mamady Doumbouya a été à la fois ferme et précis. Tous sont notamment interdits de sortir du territoire national. Pour cela, ils sont priés de rendre leurs documents de voyage. De même qu’ils doivent déposer leurs véhicules de servie. Par ailleurs, s’il assure qu’il n’y aura pas de chasse aux sorcières, Mamady Doumbouya jure que la justice prévaudra.

Ci-dessous l’essentiel de son discours

« Nous voulons placer la transition qui s’ouvre sous le signe de l’espérance et d’une Guinée nouvelle, réconciliée avec elle-même, avec tous les fils du pays. Cela sera possible avec la collaboration et l’aide de tous.

A la fin de cette phase transitoire, nous poserons ensemble bien sûr, les bases d’une nouvelle ère en matière de gouvernance, de sécurité et de développement économique. Nous voulons rassurer tout le monde ici présent, qu’il n y aura aucun esprit de haine ni de vengeance. Il faut dire qu’il n y aura pas de chasse aux sorcières. Mais la justice sera la boussole qui orientera chaque citoyen guinéens »

S’adressant aux anciens ministres, il leur dira : » Comme il a été dit dans le deuxième communiqué, les secrétaires généraux de nos différents départements assureront la continuité du service jusqu’à la mise en place du prochain gouvernement. Je veux tout de même vous informer qu’aucun déplacement hors de nos frontières ne sera autorisé par la transition. Tous vos documents de voyages et vos véhicules de fonction doivent être remis aux secrétariats de vos anciens départements. Une concertation globale sera ouverte pour décrire les grandes lignes de la transition. Ensuite une gouvernement d’union nationale sera mise en place pour conduire la transition ».

Balla Yombouno