Contenu local, respect des normes environnementales, transformation des matières,… Les exigences de Mamady Doumbouya à l’égard du secteur minier

S’il y a quelques jours, le président du Comité national de rassemblement et du développement (CNRD), la junte qui a pris le pouvoir en Guinée, depuis le 5 septembre dernier, avait accordé des dérogations au secteur minier en vue de permettre à ce dernier de poursuivre ses activités, c’est un discours empreint de fermeté et un brin nationaliste qu’il a délivré devant les acteurs du secteur ce jeudi. Recevant en effet les représentants des principales sociétés minières évoluant dans le pays, le colonel Mamady Doumbouya a dit exiger de ces dernières, le respect du contenu local, le respect des normes environnementales, l’effectivité de la protection sociale à l’égard des travailleurs, plus de transparence dans les transactions ou encore la transformation locale des matières premières. Sur tous ces points, il a assuré que son équipe ne transigera point. En revanche, il a rassuré les investisseurs notamment quant à leur protection et leur sécurité. Il s’est également engagé à faire en sorte que les obstacles à la poursuite de leurs activités soient identifiés et corrigés.

