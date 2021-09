SEKOUBA KONATE : « Alpha Condé m’a dit de laisser la Guinée tranquille »

Contraint à l’exil sous le régime de l’ex président Alpha Condé, le Général Sékouba Konaté qui a dirigé la transition de 2009 sous le CNDD, dit avoir été interdit du pays par l’ancien locataire du palais Sékhoutoureya. Au micro de nos confrères de la radio Espace Fm, dans l’émission les ‘‘Grandes Gueules’’ de ce jeudi, il tient l’ex chef d’Etat, évincé du pouvoir le 5 septembre dernier, pour seul responsable de son bannissement du pays depuis plus de dix ans.

« Une fois le président Alpha Condé m’a dit dans un café (France ndlr) en présence du feu Général Korka de laisser la Guinée tranquille et tout ce que je veux, il le fera pour moi. Mais je n’avais pas compris le message à l’époque. C’est après analyse quand je voyageais dans les pays et que j’étais expulsé dans les pays que j’ai compris que c’est une vérité, c’est ça le message et je ne connais pas la raison » regrette cet officier de l’armée guinéenne.

Le témoin évoqué par le général Sékouba Konaté n’étant plus de ce monde, seules les explications éventuelles du président Alpha Condé, devant un tribunal ou dans un livre, pourraient aider à authentifier ces propos de l’ancien chef de la junte du CNDD.

Ibrahima Kindi BARRY