Kankan : Le corps sans vie d’un enfant retrouvé dans la commune urbaine

Le corps sans vie d’un enfant âgé d’environs six ans a été découvert tard la nuit du 15 septembre au quartier Heremakono 2, commune urbaine de kankan.

Le corps de l’enfant, crane bien rasé, a été repêché dans un bassin, derrière l’annexe du groupe Scolaire Emmanuel. Selon les premières informations, il serait mort des suites de noyade. Elhadj Fadama Condé, le responsable du quartier, relate les conditions dans lesquelles cet enfant a été retrouvé : « c’est à 21 heures 25′ que je fus alerté de l’existence d’un corps sans vie dans mon quartier et c’est ainsi que je me suis rendu sur les lieux en compagnie de quelques membres du conseil de quartier. Et effectivement, on a trouvé cet enfant déjà mort. Personne ne le connait dans ce quartier et dès que nous sommes arrivés, on a appelé les services compétents du commissariat central afin d’être avec nous pour des questions d’enquêtes ».

Le Commandant Sankoumba Fadiga, des services de la protection civile, estime que : « le décès de cet enfant est récent mais à l’issue des enquêtes, on en saura davantage ».

Jusqu’aux environs de 16 heures ce jeudi, la victime n’était pas encore identifiée et aucun parent s’était présenté aux autorités locales.

Michel Yaradouno kankan pour ledjely.com