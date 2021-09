Les acteurs culturels réclament un des leurs à la tête du département de la Culture

Dans le cadre des concertations nationales qui se tiennent depuis la semaine dernière au palais du peuple de Conakry situé dans la commune de Kaloum, c’est autour des acteurs et opérateurs culturels d’être reçus ce lundi 20 septembre 2021 par le chef de la junte, le Colonel Mamady Doubouya. Dans la foulée, ils ont exprimé le souhait d’avoir à la tête du département de la Culture et du Patrimoine historique, un artiste connu et rompu à la tâche.

En face du Colonel Doumbouya et de certains membres du CNRD, le comédien et humoriste Mohamed Lamine Diallo de son nom de scène ‘‘Mamadou Thug’’ a soulevé en premier la sollicitation formulée par ses pairs. « Aujourd’hui on veut un artiste comme ministre de la culture et du patrimoine historique. Un artiste connu de tous respecté qui la tête aux épaules, qui n’est pas obsolète comme les anciens » affirme l’artiste.

Abordant dans le même sens, Alhassane Souaré (Al Souaré ndlr) opérateur culturel, enchaine « nous avons demandé à ce que le prochain ministre de la culture soit du secteur, c’est-à-dire quelqu’un qui connait le monde culturel et tout le mal qui l’assaille » ajout-il, et à Mohamed ibn Abdallah Oularé de la structure ‘‘Benédi records’’ de conclure en précisant qu’il aimerait que les choses changent.

Balla Yombouno