Les comptes du Groupe Djoma-Média médias ont été gelés à la veille (vendredi 08 octobre) de l’attaque survenue (samedi 09 octobre) dans les locaux de la société de médias en question. C’est du moins ce que laisse entendre, le directeur général du groupe Kalil Oularé, invité ce mardi 12 octobre 2021, dans l’émission ‘‘Mirador’’ de la radio FIM FM.

Confus et à la fois inquiet, Kalil Oularé dit être dans un flou par rapport au gel des comptes de l’entreprise qu’il dirige, alors que le communiqué du CNRD ne visait pas les entreprises privées, « les comptes de la holding ont été gelés ainsi que toutes ses filiales, dont Djoma Média. On a appris cela vendredi, mais on n’a pas eu le temps de confirmer cela et le samedi, il y a eu cette descente d’envergure dans nos locaux. A mon avis, les différents communiqués qui ont été faits concernaient les entreprises publiques et les hauts cadres. Maintenant, est-ce qu’on a étendu cette décision aux entreprises qui appartiendraient à ces hauts fonctionnaires ? » S’interroge Kalil.

Reste à savoir, si le gel des comptes de l’entreprise pourrait avoir un lien avec la descente musclée des deux agents de l’unité des forces spéciales dans les locaux du groupe le weekend dernier ?

Ibrahima Kindi BARRY