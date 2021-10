DIPLOMATIE : le président Embaló arrive ce mercredi à Conakry

C’est indubitablement un des indicateurs les plus manifestes du fait que les choses ne sont plus ce qu’elles étaient en Guinée. C’était en effet impensable avant le 5 septembre 2021. Ce mercredi 20 octobre, le président de la Guinée Bissau, avec lequel l’ancien président Alpha Condé n’avait pas les relations les plus cordiales qui va fouler le sol Guinée. Umaro Sissoko Embaló l’avait du reste lui-même annoncé le week-end dernier chez nos confrères de RFI. Et cela est désormais confirmé par un communiqué de la présidence de la Transition guinéenne qui évoque une « visite de travail et d’amitié ».

A la question de nos confrères de radio France internationale de savoir si son arrivée à Conakry qu’il disait « imminente » n’était pas une forme de contestation des sanctions imposées aux nouvelles autorités guinéennes par notamment la CEDEAO, le président bissau-guinéen avait sorti l’argument du voisinage. Rappelant à la clef la visite que le président de la Sierra Léone a déjà effectuée à Conakry.

Ceci étant, comme on pouvait l’imaginer, les anciens collaborateurs du président Alpha Condé vont vivre ce déplacement la mort dans l’âme. D’ailleurs, l’ancien ministre Alhousseine Makanera Kaké a déjà fait part de la gêne que lui inspire ce déplacement. Mais de toute évidence, ces avis ne semblent pas compter pour le colonel Mamadi Doumbouya et ses camarades du CNRD.

Balla Yombouno