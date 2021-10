Plus de 400 camions de Sylla, ‘‘Bill Gate’’ saisis par le CNRD

Selon plusieurs informations rapportées auprès de notre rédaction, plus de 400 camions appartenant à Kabinet Sylla dit ‘‘Bill Gate’’ ancien intendant général de la présidence de la République ont été saisis par le Comité national pour le rassemblement et le développement. De tous les caciques de l’ancien régime, il [Bill Gate ndlr] est celui qui paye le plus lourd tribut depuis que le CNRD a entamé la traque des biens des anciens dignitaires du régime évincé le 5 septembre 2021.

Notre informateur rapporte également que le riche homme d’affaire serait l’une des principales personnalités qui serait dans le collimateur de la junte.

« Les forces spéciales ont saisi tous les biens l’appartenant, dans toutes les basses de ses sociétés à Boffa, Boké et à Mandiana. Ils ont tous réquisitionné. Même pour les biens immobiliers, c’est pareil » confie notre source.

Affaire à suivre

Kindi