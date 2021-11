Entre vice-président et super PM, les prérogatives étendues du colonel Amara Camara

Cela se sentait déjà à ses nombreuses interventions et à tous les dossiers dont la gestion lui est confiée. Le colonel Amara Camara, ministre secrétaire général de la présidence de la République est un maillon fort dans le dispositif de la Transition. Il était déjà si présent au-devant de la scène que certains avaient dénoncé le risque qu’il supplante le premier ministre. Mais désormais, on le réalise. Il n’est pas que le patron de la présidence de la République, au côté du colonel Mamadi Doumbouya. En réalité, il est le chef en second de la Transition, elle-même. Cela apparait clairement dans le décret N°0059 du 2 novembre dernier, portant attribution, organisation et fonctionnement de la présidence de la République. Sur la foi des dispositions de ce décret, le colonel Amara Camara émerge même comme la tour de contrôle de la transition. Le premier ministre lui-même en sera dépendant dans la mesure où le ministre secrétaire général de la présidence de la République qui, « assiste aux conseils interministériels et aux conseils des ministres », assure également la « coordination entre la présidence et la primature ». Il est également la courroie de transmission entre le colonel Mamadi Doumbouya et les institutions de la Transition, les formations politiques, la société civile et les confessions religieuses. Il peut en outre disposer d’une « délégation de signature du président de la Transition sur des matières déterminées par celui-ci ».

Au-delà, sont rattachés au secrétariat de la présidence de la République, les services suivants :

L’Unité de politiques publiques ;

La Direction nationale des archives ;

La Direction des Garages du gouvernement ;

L’Agence de service civique et d’action pour le développement

De même, par délégation, les services et organismes ci-dessous sont rattachés au secrétariat de la Présidence de la République :

L’Administration et le contrôle des grands projets (ACGP) ;

La Direction du patrimoine bâti public ;

L’Agence judiciaire de l’Etat ;

Le secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature ;

L’Agence nationale d’inclusion économique et sociale (ANIES) ;

La Mission d’appui à la mobilisation des ressources internes (MAMRI) ;

L’Autorité de régulation des secteurs de l’eau et de l’électricité (AREE).

Homme de confiance du colonel Mamadi Doumbouya, le colonel Amara Camara est comparé par un observateur avisé de l’actualité en Guinée au général Sékouba Konaté, au côté du capitaine Moussa Dadis Camara, dans la première version de la Transition de 2010.

Ci-dessous, le décret

