Guinée : le sort du président Alpha Condé est entre les mains de la justice ( colonel Doumbouya)

Depuis le 5 septembre dernier, la question relative au sort de l’ancien président Alpha Condé enflamme la toile. Si certains estiment qu’il doit être jugé, d’autres s’y opposent et demandent sa libération pour qu’il puisse jouir de son titre d’ancien chef d’État. Dans un entretien diffusé sur les antennes de la télévision nationale ce dimanche 14 novembre 2021, Mamadi Doumbouya, président de la transition s’est exprimé sur le sujet.

Colonel Mamadi Doumbouya a d’abord commencé par rappeler que l’ancien président est traité dignement, en vertu de son statut d’ancien chef d’État, « Nous sommes des africains, nous tenons beaucoup à la dignité de l’Afrique, mais aussi à celles de nos pères fondateurs », indique-t-il. Cependant, le président de la transition se montre illégitime de décider du sort du président Alpha Condé et il dit laisser la décision à la justice « On ne va quand même pas vouloir une chose et son contraire. Je suis président de la transition. Nous avons une ministre chargée de la justice nationale et je pense que cette justice doit avoir franchement tout son rôle à jouer là-dessus (…) Le sort de nous tous est dans la main de la justice guinéenne. Je ne suis pas la justice et je ne ferai pas son travail. Elle sera indépendante pour faire tout son travail », promet colonel Mamadi Doumbouya, avant d’assurer également que le pouvoir exécutif ne fera aucune immixtion dans les décisions de justice. « La justice, je tiens à ça ».

Aliou Nasterlin