N’ZÉRÉKORÉ : plusieurs officiers de l’armée installés dans leurs nouvelles fonctions

A N’Zérékoré, quelques semaines après leurs nominations par décrets, aux différents postes de responsabilité, ces officiers supérieurs de l’armée viennent de prendre fonction. Ce sont notamment le commandant de la 4e région militaire, le commandant régional de la gendarmerie, celui de la gendarmerie mobile, ses homologues de la gendarmerie territoriale et de la routière, le commandant de la base aérienne ainsi que leurs adjoints.

La cérémonie de passations de service s’est déroulée ce lundi 22 novembre 2021 devant les autorités et les hommes de rang. C’est l’inspecteur général des forces armées qui a présidé ladite cérémonie.

C’est au camp Béhanzin de la 4e région de N’Zérékoré que cette cérémonie de passation de service a démarré. Là, c’est le colonel Damawoulen Dioumessy, jusque-là préfet de Gueckédou qui prend désormais les reines de la 4ème région militaire du pays. A cette occasion, le chef de mission, Colonel Abdoulaye Keita Inspecteur général des forces armées et membre du Comité National pour le Rassemblement et le Développent CNRD, a invité les hommes de rang à obéir désormais à ces nouveaux chefs. « Officiers, sous-officiers et militaires de rang, au nom du président du CNRD, président de la transition, chef de l’Etat, chef suprême des armées et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, vous reconnaitrez désormais, comme commandant de la 4e de N’Zérékoré, le colonel Damawoulen Dioumessy. Et comme commandant adjoint, le colonel Karamoko Camara », ordonne-t-il.

Et de poursuivre : « Nous reconnaitrez également comme commandant région de la gendarmerie de N’Zérékoré et son adjoint, les colonels Mamoudou Kaba et Saliouf 2 Camara. Du côté du groupement de la gendarmerie mobile N°7, colonel Nongo Richard Fangamou et le lieutenant-colonel Abdoul Karim Barry. Au groupement de la gendarmerie territoriale, vous obéirez désormais colonel Mohamed Wonkifo Camara et son adjoint lieutenant-colonel Georges Holémou. Au niveau de la gendarmerie routière, c’est le lieutenant-colonel Saidouba Touré qui prend les commandes avec pour adjoint le chef d’escadron Sory Keita. Pour la base aérienne, colonel Jean Cécé Haba et le lieutenant-colonel Moussa Traoré, occupent désormais ces postes de commandant et adjoint. Vous leur obéirez en tout ce qu’ils vous commanderont pour le bien du service, l’exécution du règlement militaire, l’observation des lois dans l’intérêt supérieur de la nation », a recommandé l’inspecteur général des forces armées.

En prenant fonction, le nouveau commandant de la 4e région militaire, a tout d’abord remercié les nouvelles autorités pour cette confiance placée en à sa personne. Pour mener à bien sa mission, colonel Damawoulen Dioumessy, compte tend une main franche à toutes les composantes de la région notamment ses compagnons d’armes.

Il est à signaler qu’après la cérémonie passation qui a eu lieu dans l’enceinte du camp Béhanzin, les différents promis ont été respectivement installés dans les locaux de leurs services, où les procès-verbaux ont été signés et suivis de la remise des clés des services concernés aux entrants.

Niouma Lazare Kamano, N’Zérékoré pour Ledjely.com