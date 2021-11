Saran Bah : « Je ne suis pas la seule Dauphine à représenter un pays ici … »

La première dauphine miss Guinée, Saran Bah, est actuellement à Porto Rico pour représenter la Guinée à la 70e édition du concours miss monde. Un choix qui, depuis quelques semaines, a suscité plusieurs interrogations. Interrogée ce matin par nos confrères d’espace fM , sur cette question Saran Bah estime que le plus important est que la Guinée soit représentée à cette compétition internationale. Un rendez-vous que le pays a manqué durant plusieurs années. « L’enjeu est beaucoup plus grand que ma personne. Peu importe qui va représenter la Guinée, le plus important c’est qu’on y soit. Je ne pourrais vous dire pourquoi le choix est tombé sur moi. Je crois que les organisateurs pourraient mieux répondre à cette question. Aussi, je tiens à préciser que je ne suis pas la seule dauphine à représenter un pays à cette compétition internationale. Plusieurs autres filles ici ne sont pas miss de leur pays ».

A la question de savoir si elle a bénéficié de l’accompagnement des autorités du pays pour participer à cette grande compétition, Saran Bah est restée plutôt évasive. « Ce sont les Guinéens qui m’ont accompagné. Chacun y a mis du sien et c’est ce qui m’a permis d’être là. Je demande à tout le monde de continuer à voter pour moi et j’espère revenir avec la couronne ».

Asmaou Diallo