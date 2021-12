SOGUIPAH : les travailleurs dans la rue pour un meilleur traitement salarial 

Comme nous l’annoncions la dernière fois, plusieurs centaines de travailleurs de l’unité industrielle de la Société guinéenne de palmier à huile et de l’hévéa (SOGUIPAH) située dans la sous-préfecture de Diecké, dans Yomou, ont mis en exécution leur menace de grève ce mardi 07 décembre 2021. Ces employés réclament une meilleure grille salariale et une amélioration des conditions de vie et de travail.

Très tôt ce matin, les grévistes munis de pancartes avec des slogans hostiles à la SOGUIPAH, comme « Vive la classe ouvrière, nous voulons le changement » ont pris d’assaut les principales artères du centre-ville de la localité pour exprimer leur ras-le-bol.

A rappeler dans le préavis de grève, les travailleurs avaient soulevé 29 points de revendications dont la dotation en équipement de protection, entre autres.

Ibrahima Kindi