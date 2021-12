KANKAN : mais pourquoi le RPG n’arrive plus à mobiliser en faveur d’Alpha Condé ?

Quelle force représente aujourd’hui le RPG/Arc-en-ciel à Kankan, jadis fief historique d’Alpha Condé ? Si l’on en tient au dernier appel à la manifestation pour exiger la « libération » de l’ancien président guinéen, arrêté le 05 septembre dernier, par la junte militaire qui l’a renversé, l’ancien parti présidentiel ne pèse plus lourd dans le Nabaya, comme par le passé.

En effet, la tentative de manifestation qui était prévue ce samedi à Kankan, au même moment que celle de Conakry, s’est soldée par un gros échec. Il n’y a pas eu de mobilisation devant le siège local du RPG/Arc-en-ciel situé au quartier Météo dans la commune urbaine de Kankan.

L’étonnement et la surprise auront été grands pour les journalistes qui se sont rendus au siège de l’ancien parti au pouvoir qui, il y a un peu plus de quatre mois, refoulait encore du monde. Ce samedi, seuls quelques responsables du parti, des vieilles femmes et une vingtaine des jeunes avec la pancarte dans les mains se sont donnés rendez-vous sur les lieux. Mais les responsables locaux du parti ont une autre lecture de la situation.

C’est le cas de Mambi Camara, coordinateur régional du RPG/Arc-en-ciel en Haute-Guinée, qui explique cet échec de la mobilisation par la pandémie de la Covid-19. « Ce n’est le pas le parti qui a organisé cet événement mais plutôt le FONAL-PRAC (Forum national pour la libération du président Alpha Condé). A cause de la pandémie mondiale, on a décidé de surseoir aux mobilisations ; sinon nos militants sont toujours déterminés pour la cause du président Condé. Avec le coup d’Etat intervenu le 5 septembre aussi, on a demandé à nos militants de rester à domicile et d’attendre nos appels au cas où des informations quittaient Conakry et surtout beaucoup ne savaient pas que les assemblées ont repris », a-t-il expliqué.

Michel Yaradouno Kankan pour Ledjely.com