ENERGIE : une proposition du ministre Abé Sylla rejetée par le gouvernement

Pour réduire la subvention jugée trop élevée que l’État accorde à EDG, Abé Sylla, ministre de l’énergie, de l’hydraulique et des hydrocarbures, a proposé plusieurs solutions lors du conseil des ministres qui s’est tenu le jeudi dernier. Des propositions qui ont été majoritairement validées par les membres du gouvernement hormis celle relative à l’augmentation du prix de l’électricité qui a été catégoriquement écartée par ses pairs.

Ce sont entre autres : « L’augmentation de la production de l’électricité en installant le transformateur récemment délivré par la Chine au poste de Maneah. L’augmentation du coût de KWH de 50%. La pose de compteurs dans les résidences, les institutions privées/publiques et les industries. L’engagement d’un dialogue avec nos partenaires chinois pour le réaménagement du prix de KWH produit par Souapiti et Kaléta. L’apurement des 600 millions de dollars de préfinancement de CWE par le financement disponible à EXIM Bank afin de récupérer la majorité de la propriété de Kaléta et Souapiti qui ont été validés par les ministres de la transition.

Cependant, l’option visant à augmenter le prix de l’électricité n’a pas été partagée par l’ensemble des membres du gouvernement car selon le même compte rendu, «le conseil estime que toute augmentation nécessite au préalable une étude spécifique dont les résultats seront discutés au Conseil des Ministres » .

Aliou Nasterlin