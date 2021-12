SIGUIRI : plusieurs localités déclarent l’abandon des mutilations génitales féminines et d’autres pratiques néfastes

Elles sont au total vingt localités à décider de mettre un terme à la pratique des mutilations génitales féminines et de l’excision et aux mariages d’enfants. Ces villages relèvent des sous-préfectures de Siguirini et Norassoba, toutes situées dans la préfecture de Siguiri.

C’est en présence des autorités locales de ces communes de convergence que les déclarations publiques d’abandon de ces pratiques néfastes ont été faites le 08 décembre dernier à Norassoba et le 10 décembre à Siguirini. Ce travail est le résultat des différentes séances de sensibilisations réalisées par les acteurs de ce projet de collaboration du gouvernement guinéen et ses partenaires techniques et financiers, notamment UNICEF.

Pour la troisième année de l’exécution de ces activités de terrain, les villages de Bourefara, Kongnafara, Drah, Gberegberekolé, Heremakono, Talinikoro, Comoudoula, Faradjani, Foloulen et Gbédékoba, relevant de la sous-préfecture de Norassoba, ont mis fin désormais à ces pratiques.

Dans la commune rurale de Siguirini, les villages de Djanweli, Gnebou, Koté, Talabé, Younkourou, Ilimalo, Heremakono, Dougorita, Kouroumalen et Bafé suivent aussi le pas et se disent prêts à sensibiliser d’autres localités environnantes afin de suivre le même rythme.

Au terme de ces déclarations publiques, les responsables des communes rurales touchées par les activités ont promis de suivre de plus près au respect des engagements et surtout poursuivre la sensibilisation afin de les élargir à d’autres zones relevant de leurs juridictions.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com