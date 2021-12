Pour permettre aux citoyens de vaquer librement à leurs occupations et passer les fêtes de fin d’année en toute sécurité, le directeur général de la police nationale a annoncé ce vendredi plusieurs mesures qui seront appliquées à Conakry et sur le reste du territoire national.

Selon Abdoul Malick Koné, des dispositifs sécuritaires seront placés dans plusieurs endroits de la capitale, Conakry, et à l’intérieur du pays. « Dans le cadre de la sécurisation de la circulation des personnes et de leurs biens, pendant les festivités de fin d’année, la direction générale de la police nationale, sur instruction de Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a déployé ses fonctionnaires dans tous les lieux de culte, les lieux de loisirs, les grands carrefours et autres lieux sensibles, regroupant du monde », a déclaré le patron de la police guinéenne.

Ce sont quelque 13 000 agents qui sont mobilisés pour cette occasion à Conakry et à l’intérieur du pays. Leur mission s’étend du 23 décembre 2021 au 05 janvier 2022. Différentes unités sont mobilisées dont des agents de la Brigade anti-criminalité (BAC).

En outre, Abdoul Malick Koné a invité à la bonne conduite et à la collaboration avec les agents déployés sur le terrain pour la sécurité de la population. « La direction générale de la police nationale est à la disposition de toutes les citoyennes et de tous les citoyens et sait compter sur la bonne compréhension de l’ensemble de la population », a-t-il ajouté.

Aliou Nasterlin