MUSIQUE : Tenin Diawara annonce la sortie de son album « Guineya »

En prélude à la sortie de son nouvel album “Guineya”, prévue le 25 mars prochain au Palais du peuple à Conakry, l’artiste Tenin Diawara, la « Reine de Banian », accompagnée de sa maison de production, était ce mardi 22 mars 2022, devant les médias pour parler de cet album.

Selon Ibrahima Soumah, directeur général de Hawa Production, cet album est composé de 15 titres et 5 autres titres viendront comme bonus. « C’est un album bien cuisiné et j’avoue que le public sera satisfait le jour du concert et ce par rapport au travail de l’artiste et de la maison de production, parce que toutes les dispositions ont été prises, que ça soit l’enregistrement au studio, l’image de l’artiste en question, tout est mise en place », a-t-il annoncé.

Mousto Camara de la maison de production de l’artiste, se dit satisfait : « Parceque depuis le début je suis là et je travaille tous les jours avec l’artiste qui a donné son cœur pour son boulot, qui a donné son amour pour son boulot… ».

« Je chante la femme, et dans cet album souvent je prodigue des conseils aux femmes, par exemple de se battre pour ne pas rester à la merci des hommes. Et dans cet album, j’ai prévu un featuring avec non seulement Singleton mais aussi ma petite sœur », a déclaré l’artiste Tenin Diawara.

Allant dans le même sens, son manager Irèné Bangoura a renchérit : « Quand vous écoutez le contenu de ses chansons vous verrez que c’est éducatif, par exemple la chanson “Guineya Bareya Mara”. Là elle essaye de conseiller les femmes qui ne font rien et qui se réclament être des femmes battantes. Elle les conseille de se battre à la sueur de leur front au lieu qu’elles ne soient à la merci des hommes. Une autre chanson “Abarayirendeli”, elles s’adresse aux jeunes filles qui se depigmente, les conseiller de garder leur teint naturel, etc. »

Pour le succès de cet album, plusieurs Guinéens et étrangers ont été mis à contribution. Selon les organisateurs, toutes les dispositions sont prises pour la réussite du concert-dédicace.

Balla Yombouno