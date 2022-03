Nouveau rebondissement dans l’affaire relative à la fuite de « l’audio d’Alpha Condé » ! Dans la soirée de ce mercredi 23 mars 2022, le Haut commandement de la gendarmerie nationale, Direction de la justice militaire, a fait sa première communication officielle sur le sujet.

A en croire le communiqué lu sur les antennes des médias publics par le lieutenant Aboubacar Saran Bangoura, on en sait plus sur les circonstances dans lesquelles l’ancien président Alpha Condé a été « enregistré ». Ci-dessous le contenu de cette communication…

« Dr M’bemba Kaba, médecin personnel de l’ex-président aurait été appelé par Dr Ibrahima Kalil Kaba, ce dernier lui demandant de procéder à l’enregistrement du Pr Alpha Condé afin de connaître son avis sur la gestion futur du parti RPG/Arc-en-ciel. Chose demandée, chose faite. Ainsi, le médecin-général à la retraite, après avoir fait un enregistrement clandestin du Pr Alpha Condé a transféré le 4 mars 2022 via Telegram le fichier audio à Dr Ibrahima Kalil Kaba, ancien ministre des Affaires étrangères et à Ibrahima Konaté, proche de Kassory Fofana. Régulièrement entendus, les intéressés ont reconnu les faits.

De tout ce qui précède, il ressort clairement des enquêtes menées qu’il existe des indices concordantes pouvant entraîner la poursuite contre les nommés Dr M’bemba Kaba et Dr Ibrahima Kalil Kaba pour atteinte à la vie privée, fait prévu et réprimé par les articles 358, 359 et 360 du Code pénal, et traitement non autorisé de données personnelles, infraction prévue et réprimée par l’article 872 du Code pénal guinéen… »

Plus loin, le lieutenant Aboubacar Saran Bangoura a précisé que les intéressés seront présentés au Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Dixinn, ajoutant qu’au terme de l’enquête menée sur cette affaire, il est clairement établi que cette fuite tire sa source de l’inconduite du médecin-général à la retraite M’bemba Kaba sur instruction de son commanditaire Dr Ibrahima Kalil Kaba.

Balla Yombouno