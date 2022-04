PARIS 2024 : l’ambassade de France et la Bluezone de Kaloum lancent un programme sur les valeurs olympiques

Le programme ‘’Histoire, Sport & Citoyenneté (1896-2024’’ a été lancé ce jeudi 31 mars 2022, à la Bluezone de Kaloum. Fruit d’un partenariat entre la Bluezone de Kaloum et l’Ambassade de France en Guinée, l’initiative est pilotée par Talents et Spectacles Guinée. La cérémonie de lancement a été présidée par le ministre des Sports Lansana Béa Diallo

Le programme ‘’Histoire, Sport & Citoyenneté’’ a pour vocation de renforcer et de développer notamment auprès des jeunes, les valeurs incarnées par les championnes et les champions qui ont fait les Jeux Olympiques et Paralympiques de 1896 à nos jours. Il s’inscrit dans le volet ‘’Héritage’’, ambition phare du Comité d’Organisation des Jeux de Paris 2024. Un volet qui lui-même vise à laisser une trace après les jeux, à travers des valeurs du sport distillées dans la vie de chacun.

Plus concrètement, le programme devrait se traduire par une exposition de 30 panneaux mettant en valeur 30 destins exceptionnels et 30 valeurs citoyennes sur les 30 olympiades de 1896 à 2024. Et C’est un outil pédagogique destiné prioritairement au monde éducatif.

Profitant de l’occasion, Kadija Bah, Directrice des opérations de la Bluezone de Kaloum, note que le programme est sous-tendu par la nécessité « d’éduquer et sensibiliser les jeunes ». « C’est pourquoi, dit-elle, nous avons invité des élèves pour les motiver, les sensibiliser et surtout pour leur dire que c’est possible peut-être même que dans cette génération on ait déjà des candidats pour participer aux jeunes en 2024 en France »

Marc fonbaustier, ambassadeur de France en Guinée et en Sierra Léone, se réjouit pour sa part du choix qui a été porté sur la Guinée pour abriter l’exposition. « Je suis très heureux que la Guinée ait été retenue pour cette grande exposition voulue par le président de la République française, Emmamuel Macron, en prélude des jeux olympiques de Paris 2024, et pour que cette cette exposition soit montrée pour la première fois en Afrique, en République de Guinée et spécifiquement à Conakry », déclare l’ambassadeur. Poursuivant, le diplomate met en évidence les valeurs qui sous-tendent l’initiative. « C’est une exposition qui montre le lien étroit entre le sport et la politique. Alors, attention on n’est pas en train de faire la propagande. On dit simplement que les figures qui sont mises en avant, une trentaine d’athlètes pendant 100 ans d’histoire d’olympisme, ces athlètes ont tous un carnet, des valeurs olympiques, des valeurs de respect de soi et de l’autre, des valeurs de partage, des valeurs internationales. Et toutes ces valeurs seront réunies à Paris en 2024 ».

En prenant la parole à son tour, le ministre des Sports Lansana Béa Diallo, note : » C’est une chance pour la Guinée d’accueillir cette exposition qui incarne les valeurs du sport ». Mais il en profite pour faire le lien avec l’autre projet qui lui tient à cœur, à savoir l’organisation de la CAN 2025 par la Guinée. « Je veux profiter de cette expo pour donner toute la dynamique dans laquelle je suis aujourd’hui pour organiser la CAN 2025. Non pas l’organisation de l’événement lui-même, mais pouvoir doter notre pays d’infrastructures aujourd’hui qui n’existent pas, permettre à nos jeunes aujourd’hui de rêver et d’être des sportifs de haut niveau et de pouvoir rêver d’olympisme », précise-t-il

Balla Yombouno