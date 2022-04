URGENT : Damantang Camara et Ibrahima Kourouma placés sous mandat de dépôt

Soupçonnés de: ” détournement de deniers publics, blanchiment d’argent, enrichissement illicite et corruption ” , les anciens ministres Albert Damantang Camara, Dr Ibrahima Kourouma sont finalement inculpés par la cour de répression des infractions économiques et financières, ce jeudi 21 avril 2022. Ils sont placés sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry.

Après plus de 8 heures d’audition, les deux anciens ministres viennent d’être inculpés par la chambre d’instruction de la cour de répression des infractions économiques et financières ( CRIEF) et placés sous mandat dépôt. Ils sont conduits à la maison centrale de Conakry où ils vont rejoindre Dr Ibrahima Kassory Fofana, Dr Mohamed Diané et Oyé Guilavogui.

Quant à Mamadi Camara, il a été aussi inculpé mais placé sous contrôle judiciaire.

Balla Yombouno, depuis la CRIEF