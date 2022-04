SYLI NATIONAL : Kaba Diawara décline son plan d’attaque

Kaba Diawara, nouveau sélectionneur du Syli national de Guinée a été officiellement présenté à la presse ce lundi 25 janvier 2022 au siège de la Fédération guinéenne de football. Le nouveau patron de l’équipe a profité de la conférence pour parler de son projet avec le syli national de Guinée.

Kaba Diawara souhaite rajeunir l’équipe pour obtenir une équipe compétitive. « Mon projet, c’est de mettre en place une équipe de plus en plus jeune et plus compétitive. Aujourd’hui, je mesure la responsabilité d’être à la tête de l’équipe de Guinée, je prends le Syli avec beaucoup de fierté et d’ambitions. On travaille beaucoup pour avoir le maximum de Guinéens qui évoluent en Europe au sein du Syli national », dit Kaba Diawara.

Et pour bâtir le Syli nouvelle version, le sélectionneur entend miser sur la discipline qu’il compte instaurer dans les rangs de l’équipe guinéenne « Je ne transigerai pas avec tout ce qui est discipline et rigueur. J’avais un père militaire, il nous a inculqués ça à la maison. (…) Si on dit que c’est 15 heures, c’est 15 heures. Ça au moyen les joueurs qui doivent venir il faut qu’ils sachent qu’au niveau des horaires, on sera à l’heure », martèle-t-il.

S’il entend bien convoiter des binationaux, Kaba Diawara précise qu’in fine, c’est le mérite qui prévaudra : « Je vais essayer de convaincre le maximum de binationaux ou qu’ils se trouvent à travers le monde. Mais c’est le mérite qui sera le critère ».

Pour ce qui concerne son diplôme d’entraîneur, le nouveau sélectionneur du syli national lève l’équivoque : « J‘ai passé mon diplôme en 2018, la saison 2017-2018, j’étais en stage parce que quand on passe le diplôme on est obligé d’avoir une équipe. Donc moi j’étais au Lycée de Mau avec les moins de 17 ans ».

A rappeler que Kaba Diawara a pour principale mission, la qualification du Syli national de Guinée à la CAN 2023 qui se tiendra en Côte d’Ivoire.

Hassane Diallo