Unicef Guinée lance une demande de proposition pour conduire une étude sur les croyances & les pratiques socioculturelles et comportementales susceptibles d’avoir un impact négatif sur la prévention et la riposte à la COVID-19

UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND (UNICEF) en Guinée

Lance une demande de proposition pour :

“Conduire une étude sur les croyances & les pratiques socioculturelles et comportementales susceptibles d’avoir un impact négatif sur la prévention et la riposte à la COVID-19“.

L’objectif de l’étude est de fournir des données quantitatives et qualitatives sur les niveaux de connaissances et de perceptions, les attitudes et opinions dominantes, les comportements et les pratiques en matière de conformité et d’adoptabilité des mesures préventives COVID-19, y compris la vaccination, port de masques, lavage des mains et distance sociale.

LRPS-GUI-2022-9174574-ETUDE SUR LES CROYANCES F