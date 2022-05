L’orphelinat “Aide aux enfants déshérités” menacé d’expulsion

Situé à Hamdallaye dans la commune de Ratoma, l’orphelinat ‘’Aide aux enfants déshérités de Guinée’’ qui vient à peine de trouver un local est menacé d’expulsion. Et pour cause, le non paiement de son loyer dont le contrat arrive à échéance fin mai.

« On nous fatigue ici pour le local. On a payé pour six mois mais c’est un an qu’on doit payer à chaque paiement. Le contrat était fini en novembre passé mais mercredi, Bakary Diaby a pu payer les six mois, il reste encore six mois et ces six mois là vont finir à la fin du mois de mai », explique Ibrahima Saikou Diallo, fondateur de l’orphelinat, lors d’un entretien téléphonique.

Comptant aujourd’hui entre 54 et 60 enfants dont 32 scolarisés dans l’orphelinat, il demande l’assistance des bonnes volontés pour ne pas se retrouver à la rue. « On demande à toutes les bonnes volontés surtout les autorités guinéennes de nous venir en aide et de nous aider à obtenir un local, de la nourriture et du matériel parce que tous les enfants travaillent. On a 32 enfants qui sont à l’école, tout le reste exerce des métiers. Même si on gagne des personnes qui vont payer deux mois, six mois ou un an, nous sommes preneurs pour être tranquille », précise M. Diallo.

Elisabeth Zézé Guilavogui