Séjour Gouvernemental : “On n’est pas en campagne”, assure le porte-parole du gouvernement

Nous l’annoncions hier nuit, la délégation de Mohamed Béavogui est arrivée ce 28 mai à Kankan dans la capitale de la savane guinéenne. Le conseil inter- ministériel, les conseils de cabinets, le conseil des ministres et plusieurs activités auront lieu dans cette région.

Ousmane Gaoual Diallo, porte-parole du gouvernement de la transition a fait une précision dès leur arrivée. « On ne s’attendait pas à des mobilisations comme ça, on n’est plutôt surpris. Parce que l’objectif n’est pas une campagne mais nous sommes venus rencontrer les structures déconcentrées et décentralisées de l’Etat. Le trajet a été séquencé par des arrêts à Beyla et à Kerouané. Chaque fois qu’on arrive dans une localité, on essaie de rencontrer les autorités locales et échanger avec elles. Ici à Kankan et pendant toute la semaine, nous allons parcourir la région pour rencontrer nos structures dans leurs lieux de travail afin de les décliner la feuille de route du gouvernement. On va prendre en compte les besoins et essayer de résoudre ceux qui peuvent être résolus maintenant et mettre dans un plan d’urgence les problèmes qui qui seront en différés ».

En ce qui concerne l’étape de N’zérekoré Ousmane Gaoual précise : « On a fait assez de constats avec les équipements totalement absents dans la majorité des services et surtout l’État doit faire un effort maximum dans le recrutement du personnel, dans la formation, l’équipement et la modernisation et faire en sorte que l’État revienne dans ces structures déconcentrées et décentralisées afin de parler de bonne gouvernance ».

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com