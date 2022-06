CONAKRY : des usagers surpris par hausse des frais de transport

On l’a annoncé plus tôt. Tard, dans la soirée d’hier, via un communiqué relayé à la télévision nationale, le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, a informé du réajustement du prix des produits pétroliers. Un prix qui passe désormais de 10 000 à 12 000 GNF. Et naturellement, dans la circulation, les chauffeurs répercutent immédiatement la hausse sur les frais de transport. Une revalorisation qui a surpris certains usagers. C’est le cas de l’auteur du témoignage que nous publions ci-dessous.

Notre témoin que nous appelons Mamadou Yaya Diallo habite dans la zone de km36. Devant se rendre tous les matins jusqu’à Coléah où il travaille, il a l’habitude de payer 7 500 GNF jusqu’à Madina.

« Je n’étais pas au courant de la hausse des prix. C’est ce matin que je l’ai apprise à la station, en même temps que le chauffeur. Alors que le transport km36-Madina fait 7 500, le chauffeur a voulu nous faire payer 10 000 mais les passagers ont refusé. Ça a fait des disputes ». Bref, là la supercherie du chauffeur n’a pas prospéré.

Mais quand Mamadou Yaya est descendu de ce véhicule pour emprunter celui qui devait l’amener à Coléah, il n’a pas eu le choix. « A Madina, certains chauffeurs à leur niveau avaient déjà augmenté le transport sur les tronçons. De Madina à Coleah, j’ai payé 2000 (au lieu de 1500 par le passé). Le chauffeur prenait même d’avertir les passagers avant que ceux-ci ne s’embarquent. Pour cela, il arguait qu’il a payé le litre d’essence à 13 000 sur le marché noir parce que, les stations étaient fermées le matin”, confie-t-il.

Elisabeth Zézé Guilavogui