GUINÉE : voici les nombres de candidats aux examens nationaux session 2022

Les examens nationaux, session 2022, débutent ce lundi 06 juin 2022 sur toute l’étendue du territoire national. Ces évaluations vont débuter par le Certificat d’études du primaire (CEP), plus connu sous l’appellation de l’Examen d’entrée en 7e année.

En séjour à Labé, où il doit procéder au lancement des premières épreuves, le ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation a donné les statistiques des candidats à ces examen. « Pour le CEP, nous avons 265 569 candidats dont 120 195 filles. Le Brevet d’études du premier cycle (BEPC), nous avons 171 935 candidats dont 74 627 filles et 17 238 candidats libres. Et enfin, le Baccalauréat unique, nous avons 102 601 candidats dont 40 579 filles et 11 410 candidats libres. Globalement, ils seront cette année 540 105 candidats dont 235 401 filles et 28 648 candidats libres à affronter les différents examens nationaux sur toute l’étendue du territoire national », a précisé Guillaume Hawing.

Junior Leno, depuis Labé