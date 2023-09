Kissidougou : le parquet part en chasse contre les accidents de circulation

Le procureur du Tribunal de première instance de Kissidougou en a marre des accidents de circulation à répétition dans sa zone. C’est ainsi qu’il a réuni ce jeudi 21 septembre, dans la salle d’audience du tribunal, syndicat, conducteurs d’engins (motos et voitures) et agents de sécurité, pour attirer l’attention de chaque groupe sur ses responsabilités. Et ces responsabilités, il a invité chacun et tous à y veiller, de manière à réduire les risques d’accidents, avec leurs cortèges de morts et de blessés.

En ouvrant la rencontre, le procureur a tout d’abord tenu à justifier sa démarche. « La justice joue deux rôles : la prévention et la répression. Aujourd’hui, notre rencontre, c’est de vous sensibiliser sur les enjeux de la circulation. Parce que nous avons constaté beaucoup de manquements dans la circulation conduisant le plus souvent à des morts d’hommes », a lancé Badra Komah. Et les manquements, selon lui, s’illustre avec notamment les cas de surcharge. « Il n’est pas rare, dans la circulation, de voir 4 à 5 personnes sur une moto. En cas d’accident, cela peut conduire à des pertes en vie humaine. De même, on obstrue la route avec des stationnements anarchiques çà et là. Nous attirons votre attention sur un certain nombre de faits qu’on ne veut plus voir dans la circulation », a souligné le procureur.

Dans la foulée, il a averti : « Après cette sensibilisation, nous allons passer à la phase de la répression. Tous les conducteurs de motos-taxis doivent être identifiés et les motos immatriculées. Je reste ferme là-dessus. Quiconque sera pris, on va lui appliquer la loi dans toute sa rigueur » a prévenu le magistrat.

Mais les accidents de la circulation, il n’y a pas que les conducteurs d’engins qui en sont responsables. Paradoxalement, les services de sécurité y sont également pour quelque chose. « Si nous prenons le cas des policiers, souvent, certains d’entre eux se jettent sur les conducteurs. Et cela débouche quelquefois sur des accidents inutiles. Quel doit être leur rôle ? Est-ce que c’est de contrôler les pièces des engins ou des personnes ? Qu’est-ce qui les pousse à se jeter dès fois sur les usagers ? Et aux conducteurs, quels sont les problèmes qui font que quand les agents leur demandent de garer, ils refusent ? Les agents doivent débarrasser la chaussée des véhicules qui empêchent la fluidité de la circulation. Quinconce sera pris en train de mal se comporter dans la circulation, il répondra de ses actes devant la loi. Nous allons demander à la CMIS et à l’escadron mobile de la gendarmerie, de venir en appoint à la police routière. Chacun doit jouer son rôle » a exigé le procureur.

Au sortir des échanges, le chef service général de la prévention routière, se dit satisfait et promet d’œuvrer dans le sens de l’appel lancé par le procureur. Par ailleurs, capitaine Guévo Dopavogui, a invité les usagers de la route au respect non seulement du code de la route mais aussi des agents de la police.

Quant au représentant des autorités communales, Issa Keïta, il a estimé que la rencontre peut aider à réduire les accidents de la circulation et à lutter contre l’insécurité.

Niouma Lazare kamano, correspondant régional pour ledjely.com