Préavis de grève : le Gouvernement offre 30 % de la valeur monétaire du point d’indice

Le préavis de grève déposé le mardi dernier a véritablement accéléré les discussions entre le mouvement syndical et les autorités guinéennes. Alors que les discussions tiraient en longueur depuis quatre moins, elles semblent subitement s’être débloquées en une journée. C’était hier mercredi 8 novembre. Au ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, les négociations qui ont duré jusqu’à ce jeudi à 2 heures du matin, ont accouché d’acquis qui pourraient conduire à la signature d’un protocole d’accord.

Après avoir débattu entre 10 heures et 23 heures, ce mercredi 8 novembre, membres du gouvernement et secrétaires généraux des centrales syndicales s’étaient résolus à aller dormir et les laisser les techniciens continuer les discussions. Mais d’ores et déjà, le gouvernement avait consenti à revoir sa proposition de 20 à 25 % de la valeur monétaire du point d’indice salarial. « Nous avons exprimé la volonté du gouvernement de pouvoir accéder à leur demande, mais tout en mettant les techniciens à travailler pour pouvoir trouver quelque chose qui puisse satisfaire au minimum des revendications qu’ils ont portées », confiait ainsi le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, Mory Condé, avant de se retirer.

Justement, quand ces premiers responsables sont rentrés, les techniciens des deux parties, poursuivant les discussions, ont encore fait bouger les lignes. En effet, le gouvernement est passé ensuite de 25 à 27,5, puis à 30 % de la valeur monétaire du point d’indice, pour toutes les catégories de fonctionnaires et pensionnés. Par ailleurs, les autorités ont également accepté de rehausser la prime de transport qui passe de 312 000 à 450 000 GNF. Quant à la prime de logement, elle sera également désormais de 450 000 GNF et non plus de 113 000 GNF.

Avec ces acquis, on peut penser qu’un protocole d’accord est proche. Même si les offres doivent être entérinées par la base.

L’autre volet de la discussion entre classe ouvrière et autorités avait trait à la hausse à hauteur de 70 % du salaires des travailleurs du secteur privé. A ce sujet, Mory Condé a expliqué : « Au niveau du secteur privé, vu que nous avons 29 sous-secteurs qui sont concernés par la plateforme revendicative du syndicat, nous allons voir au cas par cas. Quel type d’augmentation en termes de salaire ou d’amélioration des conditions de vie ou de travail, devrait être pris en compte au niveau de ces sous-secteurs pour aboutir également à quelque chose qui peut permettre aux travailleurs du secteur privé de trouver leur satisfaction ? Mais au niveau du secteur privé, il y a une certaine complexité. Les mesures applicables au sous-secteur minier, peuvent ne pas être appliquées au sous-secteur des BTP. Les mesures applicables au sous-secteur des BTP, peuvent ne pas être applicables de l’hôtellerie, etc. C’est pourquoi nous avons décidé, à l’issue des négociations qui sont en cours, le protocole qui sera signé, nous allons rester ouverts à la poursuite du traitement au cas par cas des sous-secteurs du secteur privé afin d’aboutir à quelque chose qui puisse être consommable pour tous les Guinéens pour que nous puissions aller vers une trêve qui permettra au gouvernement et au syndicat de faire le suivi de ce qui est convenu dans le protocole et d’éviter toutes les questions de revendications dans les mois et années à venir ».

Logiquement, les parties devraient se retrouver dès ce jeudi pour une signature éventuelle du protocole d’accord. Nous apprenons toutefois que c’est ce soir que le mouvement syndical pourrait rendre compte à sa base. Le programme en sera-t-il modifié ? Attendons de voir.

Aminata Camara