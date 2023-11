Syli national : Kaba Diawara répond à Mady Camara

En septembre dernier, le conflit entre le sélectionneur du Syli national de Guinée, Kaba Diawara, et le milieu de terrain, Mady Camara, s’était retrouvé sur les réseaux sociaux. Le joueur avait réagi à des commentaires attribués à l’entraineur qui l’assimilaient à un joueur « qui n’est pas sérieux et qui sème la pagaille à l’internat lors des regroupements de l’équipe nationale ». Profitant de la publication récente de la liste des joueurs qu’il convoque pour les deux premières sorties de l’équipe guinéenne au compte des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, Kaba Diawara trouve que le joueur aurait pu s’y prendre autrement.

En particulier, il estime que ce n’était pas nécessaire que Mady Camara s’épanche via les réseaux sociaux. « Il a mon [numéro de] téléphone puisque c’est moi qui l’avait amené en sélection. Donc, s’il veut me parler, il peut le faire directement. Vu la teneur des propos, je connais un peu Mady. La manière dont ça a été présenté, ce n’est pas lui qui a pu marquer ça », a déclaré le sélectionneur

Cependant, Kaba Diawara n’a pas souhaiter s’étendre dessus. « Je ne suis pas dans la polémique. Je suis là pour entraîner une équipe et amener le meilleur résultat possible. Je ne rentre pas dans la polémique du genre ‘’il a dit ça ou il a écrit ça’’. C’est Facebook qui est indiqué pour ça. Nous, on n’est pas sur Facebook. On est dans la réalité. On va essayer de gagner des matchs et d’amener le pays à la coupe du monde et faire une très bonne coupe d’Afrique », a-t-il rajouté.

