Guinée : Le projet SWEED offre des équipements à plusieurs ministères

Dans le cadre de la contribution à la capture du dividende démographique par l’autonomisation des filles dans les régions à haute vulnérabilité, le projet régional d’autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel ( SWEED ), financé par la Banque mondiale, a procédé, ce vendredi 10 novembre 2023, à une remise d’équipements destinés aux ministères de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation, à celui de la Promotion féminine, de l’Enfance et Personnes vulnérables ainsi qu’à celui de la Santé et de l’Hygiène publique. La cérémonie de remise, présidée par la ministre du Plan et de la Coopération internationale, s’est tenue au palais du peuple.

Les équipements sont composés de manuels hygiéniques, de français et de mathématiques, des tables bancs, des matériels pour les activités génératrices de revenus et des équipements de transformation alimentaire. Par ce don, le projet SWEDD vise à développer des activités permettant de réduire les inégalités et la vulnérabilité des femmes et des filles, en mettant en place des investissements appropriés dans la scolarisation des filles, la formation dans l’entreprenariat féminin et la mise en place et le développement des activités génératrices de revenus. « Il y a une innovation qu’on est en train de faire, c’est d’apporter des bourses de performances et alimentaires aux jeunes filles en situation difficile », annonce Mamadou Safayiou Bah, coordinateur du projet SWEDD.

Ces kits sont destinés à trois régions où le projet SWEED intervient : Kankan, Faranah et Labé. Dans le domaine de la santé, plusieurs acquisitions ont été également enregistrées telles que du matériel roulant, des équipements médicaux, des recrutements des personnels de santé (sage-femme, des agents de santé communautaires, des agents relais communautaires au profit de 187 centres de santé). « Des livraisons sont également attendues notamment 5809 tables bancs en faveur de 160 établissements scolaires, la prise en charge des primes d’encouragement et de performance de plus de 25 000 jeunes filles de 10 à 19 ans en situation scolaire. La mise à disposition de 14 ambulances et 14 cliniques mobiles pour la stratégie avancée et pour la référence des urgences dans les 14 préfectures couvertes par le projet », fait savoir la ministre du Plan et de la Coopération internationale.

Elle invite néanmoins ses collègues ministres concernés, à travailler en collaboration avec l’unité de gestion du projet pour assurer l’acheminement efficace de ces équipements vers les préfectures bénéficiaires. « Et surtout de s’assurer de la mise en place d’un mécanisme de suivi et de gestion efficace et efficiente de ces ressources », recommande Rose Pola Pricemeau.

Dans son discours de circonstance, le ministre Guillaume Hawing, de l’Enseignement pré-universitaire a salué la démarche. « Quand vous avez un don, il faut tout faire pour que ceux qui doivent bénéficier de celui-ci en bénéficient. Sinon le don ne sert à rien. Ce don s’inscrit dans la veine sociale de la transition », note le patron du département de l’enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation.

