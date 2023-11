Siguiri : des inconnus tentent d’égorger un enfant de 6 ans

Les faits se sont produits aux environs de midi hier vendredi, dans la commune rurale de Kintinian, à une trentaine de kilomètres de Siguiri centre. Un garçon de six ans échappe in extremis à la mort. Ses ravisseurs ont bel et bien essayé de l’égorger, mais miraculeusement, il n’en est pas mort.

L’installation d’une brigade anti-criminalité ne dissuade pas les malfrats à Siguiri. En témoigne cette dernière tentative d’assassinat qui a ciblé un garçon de 6 dans, à Kintinian. Selon Dr. Abdoulaye Bassiriou Condé, médecin à l’hôpital préfectoral de Siguiri, c’est un enlèvement qui devait déboucher sur l’exécution du garçon. Les auteurs du rapt sont d’une telle audace qu’ils ont chipé le gamin alors que lui et son papa se rendaient à la mosquée pour la prière du vendredi. « Le petit était derrière son père. Arrivé à un niveau, le papa a constaté que son fils n’était plus avec lui. C’est là qu’il s’est retourné pour chercher ce dernier. Mais en vain. C’est ainsi qu’une femme l’informe que deux jeunes qui les suivaient derrière ont enlevé l’enfant. Il a tout de suite arrêté un taxi-motard pour les poursuivre », a rapporté le médecin.

Les malfrats, eux, n’avaient pas trainé. Emportant l’enfant dans la brousse, ils avaient déjà commencé à l’égorger de sang-froid. Heureusement que son père lui non plus n’avait pas trainé. « Quand ils ont entendu le bruit d’une moto, ils ont abandonné l’enfant et fui. Le père a pris son enfant et l’a envoyé d’urgence au centre de santé de Kintinian pour des soins », a précisé Dr. Condé.

Aux dernières nouvelles, l’enfant est toujours admis dans cette structure sanitaire. Mais ses jours ne seraient pas en danger. On pourrait penser que cette sale besogne était dédiée à des fins sacrificielles. Car dans ces zones où certains sont en quête de la précieuse petite d’or, ils ne reculeraient devant rien pour y arriver.

Michel Yaradouno, Kankan pour ledjely.com