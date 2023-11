Guinée : des terroristes « pas menaçants » signalés en Haute Guinée et dans la région forestière

C’est une révélation troublante qu’a faite ce vendredi 17 novembre, le procureur de la république près le tribunal de première instance de Kaloum. En marge d’une rencontre entre le Garde des sceaux et les magistrats, Mamoudou Magassouba a annoncé en effet que des terroristes ont été signalés à Kankan, Mandiana et dans la région forestière. Une révélation d’une telle gravité qu’on imagine à peine tous les défis auxquels peut être associée la présence de terroristes dans un pays. Mais le paradoxe réside dans la banalité avec laquelle cette annonce a été faite. Au point qu’on est en droit de se demander s’il ne s’agit pas davantage d’une instrumentalisation dont on ne connait pas encore la finalité.

Comme dans une communication savamment bien préparée, le procureur de la république répondait à une question du ministre Charles Wright qui lui demandait s’il a des dossiers à caractère terroriste en instruction. « Nous avons deux en cours d’instruction. Pour revenir sur la menace terroriste sur la Guinée, on a signalé des terroristes dans les zones comme Kankan, Mandiana et un peu vers la forêt », a indiqué le procureur. Mais il ne se limite pas à cette réponse qui était pourtant suffisante. « En fait, c’est des zones de passage. Ils ne viennent pas pour rester. Ils viennent juste soit pour des activités dans les zones minières. Mais chez nous, ils ne sont pas menaçants. Ils viennent s’enrichir dans les mines », a-t-il rajouté en effet.

Là, on a l’impression d’avoir assisté à une communication à l’intérieur de laquelle il y a une chose et son contraire. Dans un premier temps, il est question de la présence de terroristes sur le sol guinéen. Ce qui renvoie à une foule de risques et de dangers. Seulement ensuite, le procureur semble relativiser ces risques, comme s’il avait subitement pris conscience de l’ampleur de l’annonce qu’il venait de faire. C’est ainsi qu’il annonce de manière curieusement péremptoire que les terroristes en question ne sont pas menaçants, que ce seraient des terroristes qui rodent dans les zones minières pour s’enrichir ou qui se serviraient de la Guinée comme un point de passage. Pour où ? Il ne l’a pas dit.

La sortie du magistrat laisse donc l’opinion publique dans l’expectative. Personne ne sachant comment prendre cette annonce. Faut-il y voir une manœuvre dont l’objectif serait d’inventer à la junte guinéenne un prétexte sécuritaire – à l’instar de ce qui prévaut notamment pour le Mali – afin de justifier des velléités d’allongement de la transition ? Ou bien, la menace serait-elle réelle ? Auquel cas, cela n’aurait rien de rassurant pour le pays en général et les gros projets miniers en gestation dans les régions de la Haute Guinée et de la Guinée forestière, en particulier.

Dans tous les cas, le procureur vient de jeter un gros pavé dans la marre.

