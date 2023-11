Matam : Badré Koné met un terme à son mandat au sein de l’exécutif communal

Son intention, il l’avait déjà dévoilée. Mais c’est le 16 novembre dernier que Badra Koné, premier vice-maire de la commune de Matam, a acté son retrait de l’exécutif communal de Matam. Une décision qu’il justifie par le fait qu’en principe, son mandat de 5 ans est arrivé à terme. Dans la mesure où c’est en 2018 que remontent les dernières élections municipales en Guinée. Loin d’abdiquer en politique, il s’est plutôt servi de la cérémonie pour annoncer sa volonté de revenir prochainement, en briguant cette fois, le poste de maire.

C’est devant ses collègues élus et certains acteurs de la société civile que le président de la NGP a annoncé son retrait de l’exécutif communal de Matam. « En février 2018, nous avons porté les espoirs et les ambitions de notre communauté, lors des élections communales. La concrétisation de cette élection, retardée par des considérations politiques, a finalement marqué le début de notre service le 16 novembre de la même année », a rappelé celui qui avait été élu à la faveur du scrutin nominal du 4 février 2018.

Fin de mandat rimant avec bilan, Badra Koné a dressé le sien. « Notre parcours en tant qu’élu n’a pas faibli, même au cours de cette période de transition militaire depuis septembre 2021. Nous avons persévéré dans notre mission au service de la collectivité, conscient du devoir qui nous lie à nos concitoyens » a-t-il lancé.

A sa façon, il interpelle et met la pression sur les autres élus qui tardent à lui emboiter le pas. « C’est un moment propice à la réflexion, à la prise de conscience de la responsabilité qui incombe à tout élu local. Nous devons questionner notre légitimité à représenter les citoyens de cette circonscription », a-t-il titillé.

Pour autant, il n’entend pas couper les ponts avec la commune de Matam. Au contraire, il souhaite consolider celui-ci en briguant de plus grandes responsabilités. « J’ai pris la décision de retourner vers les populations lors des prochaines élections, avec l’objectif de me représenter et de briguer la fonction de maire principal. Ce choix s’inscrit dans une démarche de renouvellement et d’engagement envers vous, chères citoyennes et chers citoyens », a-t-il déclaré à l’intention des électeurs.

Désormais, il se battra pour le renouvellement de l’exécutif communal. « J’ai pris cette décision difficile mais nécessaire. Je ne peux plus prétendre à la fonction d’adjoint au maire. Il est temps pour de nouvelles perspectives, de nouvelles énergies et de nouvelles idées de prendre le relais. J’ai une confiance inébranlable que de nouvelles personnes compétentes et dévouées sauront relever les défis à venir et construire un avenir meilleur pour notre belle cité », a conclu Badra Koné.

Aliou Maci Diallo pour LeDjely.com