Guinée : le changement climatique au cœur de la célébration de la journée mondiale des droits de l’Enfant

Le ministère de la Promotion Féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables a célébré ce lundi 20 novembre 2023, la Journée Mondiale de l’Enfant en collaboration avec le Fonds des Nations unies pour l’Enfance (UNICEF). C’était dans l’enceinte de l’école primaire ‘’Les Dabadins’’, dans la commune de Dixinn. Placée sous le thème : ‘’La crise climatique est une crise des droits de l’enfant’’ la cérémonie a connu la présence de la Ministre de la Promotion Féminine, de l’Enfance et des Personnes Vulnérables, le Représentant de l’UNICEF en Guinée, les membres du Parlement des Enfants de Guinée, les élèves et encadreurs de ladite école.

Le 20 novembre 1989, soit 34 ans aujourd’hui qu’était adoptée la Convention relative aux Droits de l’Enfant. La commémoration de cette adoption est un moment crucial qui offre l’opportunité de mettre en lumière les progrès accomplis et identifier les défis liés à la réalisation de ces droits. C’est aussi une occasion de lancer un appel aux dirigeants du monde entier pour relever ces défis persistants afin de permettre à chaque enfant du monde de réaliser son plein potentiel.

Pour une parfaite adéquation avec le thème de cette année lié au changement climatique, la célébration de la journée mondiale des droits de l’Enfant a démarré par la mise en terre par les enfants de plusieurs plants dans l’enceinte de la première école ciblée : école primaire Diawadou Barry, également située dans la commune de Dixinn. C’était en présence de la ministre de l’Environnement et du Développement Durable, Hadja Safiatou Diallo, celle de la Promotion Féminine, de l’Enfance et des Personnes Vulnérables, Aicha Nanette Conté, et le Représentant de l’UNICEF en Guinée, Félix Ackebo.

Les sociétés n’en sont pas toujours conscientes. Mais le changement climatique et la dégradation de l’environnement font peser une menace sur le bien-être des enfants du monde, ceux de la Guinée y compris. « Les enfants sont plus vulnérables à la pollution de l’air et des sols que les adultes (…) En Guinée, les températures verront une hausse en moyenne de 1,5°C en 2030 pouvant aller jusqu’à plus de 3°C en 2050 (…) Les enfants sont moins capables de réguler leur température corporelle et plus enclins à la déshydratation, ce qui les rend plus vulnérables en cas de vagues de chaleur extrêmes », a fait remarquer Oumou Hawa Diallo, Jeune Ambassadrice de l’UNICEF en Guinée pour les enjeux climatiques.

Abondant dans le même sens, le Parlement des Enfants de Guinée, par la voix de son trésorier, interpelle les autorités sur la nécessité de lutter contre le changement climatique. « Les conséquences du changement climatique conduisent à l’insécurité alimentaire et à la recrudescence des pratiques néfastes à l’endroit des enfants. Ces préoccupations constituent le cri de cœur de vos enfants pour parvenir à l’atteinte des Objectifs du Développement Durable », dit Oumar Fofana.

Par la même occasion, le Parlement des Enfants de Guinée en appelle à la « responsabilité collective et à la mobilisation de chacun », afin de faire de la question de la protection de l’environnement une préoccupation de tous les instants.

Depuis déjà 39 ans, l’UNICEF est aux côtés de la Guinée, ce avec un engagement accru pour la promotion des droits de l’enfant.

Prononçant le discours du Représentant de l’UNICEF en Guinée, Emile Nèna Gomou, 11 ans, élève malvoyant du centre Sogué, de la commune de Ratoma (en écriture braille), a soutenu que la crise climatique est une crise des droits de l’enfant, car les conséquences du changement climatique « privent les enfants de leurs droits élémentaires et ont des répercussions sur leur santé, leur sécurité, leur éducation et leur avenir (…) Nous devons agir ensemble pour construire un monde où tous les enfants peuvent réaliser leurs rêves. Notre monde doit être plus égalitaire, plus inclusif et plus durable ».

Par ailleurs, rappelle-t-il, l’UNICEF s’engage à « aider les enfants à agir pour protéger leur avenir et celui de la planète en participant à la lutte contre le changement climatique et à la préservation de l’environnement ».

Prenant part à la cérémonie, la ministre de la Promotion Féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables dont le discours a été lu par la Présidente du Parlement des Enfants de Guinée, Mariam Diallo a rappelé la détermination du gouvernement et de son département à faire de la lutte contre le changement climatique son cheval de bataille afin que vivent les enfants dans un environnement sain qui va favoriser leur épanouissement.

Au terme des différents discours, les enfants, accompagnés par la ministre de la Promotion Féminine, de l’Enfance et des Personnes Vulnérables, le Représentant de l’UNICEF en Guinée et les autres partenaires techniques et financiers, ont également planté quelques arbres et fleurs dans la cour de l’école primaire Les Dabadins.

N’Famoussa Siby