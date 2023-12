Appel d’offres : la CBG recrute un coordonnateur gestion du changement externe (H/F)

Sous la responsabilité du Directeur de la Stratégie et du Changement, le coordonnateur gestion du changement externe aura pour mission de garantir le déploiement et le fonctionnement de la procédure et des outils de gestion du changement (Management of change- MOC).

Il sera aussi responsable de former, communiquer et vérifier l’application des exigences de la procédure et des outils de gestion du changement qui s’appliquent aux technologies nouvelles ou modifiées, aux nouveaux cadres juridiques qui conduisent à un changement des pratiques, à la mise en place des techniques de management de la qualité, de la sécurité, à la modification des installations de la CBG

Pour plus d’informations sur l’appel d’offres, cliquer sur le lien ci-dessous

Annonce Coord. Gestion du Changement Externe