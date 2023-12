Education : des tablettes à l’intention des élèves bénéficiaires de la phase 2 du ‘’Learning passport’’

Après le lancement de sa phase 1 en janvier 2022 qui avait été expérimentée seulement dans deux écoles, ce vendredi 1er décembre 2023, le ministère de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation, en partenariat avec Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) et l’Institut national de recherche et d’action pédagogique (INRAP), a lancé la phase 2 du programme qui s’étend cette fois à 49 écoles publiques et privées. Le ‘’Learning Passeport’’ est une approche qui consiste à embarquer dans une plateforme numérique des contenus pédagogiques afin de faciliter l’apprentissage et l’enseignement des élèves.

L’approche permet notamment d’initier les élèves et les enseignants à apprendre par le numérique. La phase 1, expérimentée dans deux écoles pilotes (Ratoma centre et Gbessia port 1 ) a débouché sur des résultats satisfaisants. 614 élèves dont 310 filles de ces deux écoles pilotes ont été initiés à l’approche de « Learning Passport ». D’où le lancement de la phase 2 qui touchera 49 écoles privées et publiques de Conakry et deux écoles primaires de Kindia. L’objectif, cette fois-ci, est de toucher 2500 élèves qui seront capables à terme, avec les tablettes qui seront mises à leur disposition, d’aller sur la plateforme, prendre les contenus pédagogiques, les traiter en classe ou à la maison. « Après cette phase 2, nous irons à l’échelle. Et nous à l’INRAP, tout ce qu’on doit produire comme support pédagogique notamment les manuels scolaires, les fiches pédagogiques, les cahiers d’activités seront sur la plateforme. Donc, les élèves auront accès à la plateforme, ils vont apprendre à travers les tablettes ou les smartphones qu’ils ont », a assuré Malick Bah, directeur général de l’INRAP.

Pour sa part, le ministre de l’Enseignement pré-universitaire et l’Alphabétisation, a fait part de sa satisfaction à la suite des informations qu’il a reçues au sujet de l’évolution de la phase 1 de ‘’Learning Passport’’. Pour lui, cet outil numérique constitue une opportunité pour introduire les technologies innovantes dans les écoles, pour la qualification des actes d’enseignement et d’apprentissage des élèves. « L’avènement de la COVID nous a montrés nos limites. L’homme averti, c’est celui qui comprend qu’il faut essayer d’imposer ou d’établir une pédagogie qui ne soit pas forcément basée sur le présentiel. Nous embarquons ces contenus pédagogiques dans ces différentes tablettes et plateformes pour permettre aux enfants d’apprendre même si l’enseignant n’est pas là. Et l’enseignant aussi n’est pas obligé d’être présent pour donner son cours. Il peut embarquer le contenu de ses cours dans ces différentes plateformes pour permettre aux élèves d’apprendre. Dans nos priorités, c’est la digitalisation de l’école guinéenne », a expliqué Guillaume Hawing

Ce nouveau programme financé par l’Unicef à hauteur de 100 000 dollars, permet notamment d’offrir des tablettes aux élèves. L’organisation étant convaincue que la plateforme ‘’Learning Passport’’ est un outil précieux qui permet d’améliorer les enseignements et les apprentissages et de valoriser les compétences et les connaissances acquises de manière formelle ou informelle. « Ces contenus qui englobent les matières fondamentales comme les mathématiques, le français et les sciences du CP1 à la 10ème année, sont élaborés pour enrichir l’expérience d’apprentissage des élèves guinéens », a indiqué Alessia Turco, représentante pays adjointe de l’Unicef.

La diplomate ajoute, en outre, que l’UNICEF a soutenu la formation de 270 enseignants sur l’utilisation de la plateforme’ ”Learning Passport”.