Culture : Mama Diabaté est morte

L’artiste Mama Diabaté qui était admise il y a quelques jours à l’hôpital sino-guinéen de Kipé. Absente de l’espace public depuis quelques années, l’auteure du titre ‘’Mayèyè’’ vivait en effet dans le dénuement comme cela arrive à beaucoup d’artistes de notre pays, en particulier ceux anciens.

Ainsi, selon une source qui s’est confiée à notre rédaction, elle en était ces derniers temps à passer dans les médias pour appeler à l’aide. De même, malade, elle vivait chez une de ses filles.

Pourtant, Mama Diabaté est une artiste dont on peut dire qu’elle a eu une carrière plutôt réussie. Artiste née, elle a notamment eu à son actif plusieurs albums. Du moins, voici le portrait que notre confrère de BKjinfo

L’artiste Mama Diabaté née à Bagna dans la region de Faranah à 448 kilomètres de Conakry, est une artiste multi-instrumentiste de nationalité guinéenne.

En 1970 Mama Diabaté commence à jouer de la musique et acquiert le surnom Sankaran Kono.

Mama Diabaté est l’une des rares femmes musiciennes à savoir jouer de 7 instruments dont 6 traditionnels : bolon, kora, doundoun, dan, balafon, djembé et guitare.

Entre 1993 et 1995 Mama Diabaté a sortit3 albums.

Nièce de l’immense chanteur, balafoniste et ex Directeur de l’Ensemble Instrumental de Guinée, El’Hadj Djéli Fodé Diabaté, et cousine de Sékou “Bembeya” Diabaté dit “Diamond Fingers”, Sona Diabaté et Sayon Diabaté, Mama Diabaté débute dans la musique en 1970. Elle réalisera de nombreux concerts dans divers pays d’Afrique, d’Europe et des Etats-Unis, et enregistrera plusieurs disques, dont « Dabanko », « Koffi cola nâ y » et « La Biche du Manding » (1993), « Nambiyo » (1994), « N’na niwalé » (1995) ou encore « A Dèdyn (La Biche du Manding) » (2003)…

Avec Sona Diabaté et Sayon Diabaté, Mama Diabaté sera de l’aventure du trio Les Sœurs Diabaté avec lequel elle enregistre en 2002 « Donkili Diarabi (Guinean Lovesongs) » et tourne dans divers pays.

L’artiste Mama Diabaté est l’une des artistes les plus talentueuses de l’histoire de la Guinée.

Ledjely.com