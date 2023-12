Fara, participe à l’entretien des forages

Takeda Pharmaceutical Company Limited et l’UNICEF renforcent le système de santé guinéen et l’accès à l’eau potable.

Fara, un mécanicien résidant à Fangamandou, est reconnu pour sa grande habileté et son dévouement envers sa communauté. Dans cette région rurale, l’accès à l’eau est essentiel et dépend principalement des forages. Malheureusement, ces infrastructures cruciales sont sujettes à des pannes fréquentes en raison de l’usure et du manque d’entretien, laissant parfois les familles sans eau potable pendant des années. Les conséquences de ces interruptions obligent les habitants à parcourir de longues distances à la recherche d’eau, un défi épuisant et préoccupant pour la santé.

Finda, une habitante de Fangamandou, se souvient de la période difficile lorsque le forage local était hors service : « Quand ce forage est tombé en panne, il a fait trois ans avant qu’il ne soit réparé en 2019. Pendant cette période de crise, on puisait l’eau au puits. Les matins, très tôt, nous partions occuper les places pour attendre le tour afin d’avoir l’eau. Certains n’en gagnaient pas et rentraient avec les récipients vides pour repartir le soir. Et aussi quand tu la puises, il te faut la garder pendant quelque temps à la maison puis la filtrer plus tard avant utilisation. »

En 2019, Fara a suivi une formation à Guéckédou, axée sur la réparation des forages communautaires. Cette formation lui a permis d’acquérir les compétences nécessaires pour dépanner les forages de sa commune et des villages avoisinants. Il devient ainsi le point de contact lorsque ces infrastructures vitales tombent en panne : « En cas de panne, on m’appelle. Quand j’arrive sur les lieux, je cherche à savoir le problème et puis j’évalue le coût de sa réparation. Souvent, on me donne l’argent, je pars acheter la pièce à remplacer et je viens la monter. Parfois, on me fait accompagner par un membre de l’unité de gestion de l’eau avec qui je pars acheter la pièce et puis on revient faire le travail. Cette formation nous a permis de dépanner beaucoup de forages. »

La réparation des forages ne repose pas uniquement sur l’unité de gestion de l’eau mais implique également la collaboration active de la commune rurale. Dès qu’un forage tombe en panne, la localité adresse une demande de réparation au chargé de l’eau de la commune. Le processus est ensuite facilité par le chargé de l’eau : « Dès qu’un forage tombe en panne, la localité concernée adresse immédiatement une demande de réparation au chargé de l’eau de la commune. Moi, je présente cette demande à la mairie qui délivre un ordre de mission à l’artisan réparateur local qui se rend immédiatement sur les lieux. Il diagnostique le problème du forage, nous fait la remontée d’informations et l’argent est conséquemment déboursé par l’unité de gestion d’eau pour la réparation de la panne. Avant le dépannage posé problème, aujourd’hui avec le projet Takeda, il est rapidement fait, car nos fils qui ont été formés », explique Saa Vincent, chargé de l’eau à la commune rurale de Fangamandou. Fara, avec un sourire empreint de fierté, exprime sa satisfaction :

« Je suis fier de cette assistance que je porte à ma communauté. Je suis content parce que tout se passe bien avec ma communauté puisque je suis considéré et respecté. »

En 2023, 52 forages ont été réparés grâce aux compétences des artisans locaux formés. Parmi ces succès figure la restauration de l’adduction d’eau du centre de santé de Fangamandou, apportant une amélioration significative à l’accès à l’eau potable dans tous ses services, comme le souligne Jean-Louis Kpoghomou, Chef du centre de Santé : « Cette adduction avait eu quelques soucis, mais avec l’intervention des artisans réparateurs locaux, tout s’est normalisé. Actuellement, il y a de l’eau dans tous les services du centre de santé. »

