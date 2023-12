Guinée : la 2ème édition Forum de Conakry sur la Cybersécurité se tient à Conakry

L’Association Guinée Cybersecurity (GCS) en collaboration avec l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) a lancé ce lundi 11 décembre, la 2ème édition du Forum de Conakry sur la Cybersécurité. Placée sous le thème ‘’Cybersécurité : le rôle central de l’humain”, cette initiative qui regroupe les acteurs évoluant dans les NTIC et les agents des services de la défense, vise à catalyser le changement socio-économique, à repousser les limites des connaissances sur les principaux sujets de cybersécurité, à promouvoir les investissements dans les différents domaines de la cybersécurité, à jeter les bases de partenariats publics/privés, tant sur le plan national que sous régional, pour favoriser l’échange efficace de renseignements sur les menaces. Les différentes thématiques seront abordées sous forme de panels de discussion et des ateliers.

Le FCC est conçu pour réunir l’ensemble des parties prenantes (entreprises, institutions de formation, décideurs gouvernementaux) de l’industrie cybernétique à partager des idées et des préoccupations concernant la cybersécurité, la protection des données et des infrastructures critiques avec des experts du secteur.

A l’échelle mondiale, la cybercriminalité a couté 8 trillions de dollars américain en 2023. En Afrique francophone les chiffres sont autant signifiants. Un rapport sur le paysage des cybermenances en Afrique en 2022-2023 publié en juillet dernier, a révélé une augmentation des cyber-attaques dans la région. Et les organisations financières sont les principales cibles avec près de 18% des attaques réussies dirigées vers ce secteur. C’est pourquoi en 2023, « l’engagement de l’Afrique envers la cybersécurité a connu une augmentation significative marquée par une hausse notable des investissements et des initiatives dans ce secteur. La taille du marché africain de la cybersécurité est estimée à 0,53 milliards de dollars en 2023, devrait atteindre 1 milliard de dollar d’ici 2028, avec un taux de croissance annuel composé de 13,50% sur cette période. Cette croissance est principalement due à la digitalisation croissante du continent. Laquelle a incité les cyber-attaquants à développer de nouvelles méthodes », a soutenu Mohamed Kaba, DG de l’association Guinée Cybersecurity (GCS).

‘’Cybersécurité : le rôle central de l’humain”. A en croire Oumar Sow, membre fondateur de l’association Guinée Cybersecurity (GCS), le choix de ce thème n’a rien d’anodin. Parce qu’à ses yeux, tout tourne autour de l’humain. « Cette année, ce forum met l’accent particulier sur le rôle de l’humain. Tout au long de ces deux jours-là, nous allons avoir beaucoup de sujet qui porteront sur qu’est-ce que l’humain peut apporter pour renforcer la Cybersécurité…on a déjà les technologies donc l’humain aussi doit jouer un rôle dans la sécurisation de nos systèmes d’information, de nos personnes, de nos biens », a-t-il assuré.

Abondant dans le même sens, colonel Adama Cissé, directeur général des système d’information et de communication au ministère de la Défense nationale, a trouvé que cette initiative vient à point nommé, parce qu’en particulier dans son secteur particulier, « on a besoin de ce forum pour se familiariser avec beaucoup d’outils et avoir aussi des partenaires qui peuvent nous aider au niveau de la formation et des infrastructures », a-t-il indiqué.

Le Forum de Conakry sur la Cybersécurité est également l’occasion d’évaluer et de comparer différents produits et services, participer à des démonstratifs techniques pour en apprendre davantage sur les potentielles plus-values que peuvent apporter ces solutions à vos organisations et nouer des partenariats. Durant les deux jours que durera l’atelier, différents panels seront animés par des acteurs étatiques et partenaires privés sur la Cybersécurité. C’est pourquoi dans son intervention, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information, a invité les différents participants à s’approprier des thématiques qui seront abordées au cours du forum. « Pendant ces deux jours d’intenses travaux, les questions de sécurité numériques feront l’objet d’échanges, de partage et d’analyse notamment les fondamentaux d’une action concertée et réussie pour un cyber espace résiliant permettant aux participants de se familiariser aux nouveaux défis », a souligné Famo Youla.

Présidant l’ouverture des travaux de cette 2ème édition, le directeur de cabinet du ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Economie numérique a, dans son discours, tout d’abord mis en exergue la pertinence de l’organisation du Forum. « Cette deuxième édition du FCC intervient à un moment où l’intelligence artificielle, les fintech et d’autres avancées technologiques ont profondément bouleversé les rapports sociaux et économiques. Notre mobilisation collective est un devoir, car l’accès à un écosystème numérique sûr et résilient est un droit fondamental. Il contribue au bien-être économique et social au même titre que l’éducation et la santé. Et cela passe inévitablement par la sensibilisation et la formation », a déclaré N’Faly Sylla. Qui, dans la foulée, poursuit : « Ce forum à travers son programme de sensibilisation et de formation se positionne comme un cadre de référence pour le partage des bonnes pratiques en matière de Cybersécurité, du numérique en République de Guinée. Le FCC nous permettra de nous approprier des éléments nécessaires au suivi de la mise en œuvre de la stratégie régionale, de la stratégie nationale en cybersécurité ainsi que des textes légaux et règlementaires relatifs à la cybersécurité informatique, à la protection des données et à la lutte contre la Cybercriminalité ».

Le Forum de Conakry sur la Cybersécurité, ce sont deux jours d’activités, de compétitions de hacking, d’ateliers techniques, des panels de discussion…

N’Famoussa Siby