Tombolia : une maison et son contenu réduits en cendre

Dans la matinée de ce lundi 12 décembre 2023, un incendie d’origine électrique a ravagé une maison de quatre chambres et un salon au quartier Tombolia Carrefour, dans la commune de Matoto. Pas de perte en vie humaine, mais les dégâts sont énormes.

Sur les lieux, les sinistrés évoquent un court-circuit à l’origine du drame. Interrogé, le propriétaire du bâtiment est revenu sur les circonstances de l’incendie. « L’incendie est causé par un court-circuit. Quand j’ai quitté le matin, je suis parti voir un parent à Tombolia, pendant ce temps, il n’y avait aucun problème. Je suis revenu avec mon maçon dans les bandes de 9 heures, on a senti l’odeur de la fumée, mais on ignorait son origine. Finalement, on a regardé au niveau du salon et on a constaté qu’il y avait le feu et les flammes avaient pris une ampleur. Donc, on ne pouvait pas y faire face. Mais nous avons ouvrir la porte avec le concours des voisins et quelques connaissances, on a fait sortir certains objets. Mais presque les 3/4 sont complètement calcinés. Il y a quatre chambres qu’on n’a pas pu éteindre les flammes.

Arrivés tardivement sur les lieux, les sapeurs-pompiers ont néanmoins fourni beaucoup d’efforts pour maîtriser le reste des flammes », a expliqué Mohamed Sylla.

Fodé Soumah