Guinée : Cellou Dalein et alliés dénoncent un « recul démocratique »

Se saisissant de l’occasion offerte par le musellement imposé à la presse depuis quelques semaines par les autorités de la Transition, l’Alliance nationale pour l’alternance et la démocratie (ANAD) dénonce de la part du pouvoir de Conakry, un recul démocratique. Un recul certes particulièrement illustré, aux yeux de la coalition que président Cellou Dalein Diallo, par le « brouillage des ondes des médias indépendants » et le « retrait du bouquet de Canal + des médias » les plus critiques. Mais selon l’alliance, ce recul est aussi symbolisé par la restriction à l’accès à l’internet et aux réseaux sociaux, l’interdiction sélective des manifestations sur l’espace public et la répression des manifestations à caractère politique et social.

Témoignant son soutien et sa solidarité à l’endroit des médias éprouvés par les dernières mesures des autorités, l’ANAD les assimile à une volonté à un « projet périlleux de confiscation du pouvoir, d’enrichissement illicite ainsi que de piétinement des droits et des libertés ».

Ci-dessous le communiqué

Aliou Maci Diallo