Incendie à Kaloum : le Groupe AGL au chevet des sinistrés de Coronthie

L’élan de solidarité qui s’est créé autour des populations sinistrées de Kaloum suite à l’explosion du principal dépôt d’hydrocarbures de Conakry ne faiblit pas. Des acteurs de la société civile, des entreprises, tous contribuent du mieux qu’ils peuvent pour aider cette population dont certains dorment encore à la belle étoile. S’inscrivant dans cette dynamique, la société Africa Global Logistics (AGL) a fait un don de denrées de première de nécessité ce mercredi 20 décembre 2023 aux populations sinistrées du quartier Coronthie, dans la commune de Kaloum.

Face à la catastrophe qui s’est abattue sur les populations du centre administratif de Conakry, l’AGL et sa direction ne pouvaient pas rester insensibles. C’est ainsi que, retroussant ses manches et arpentant les ruelles du quartier Coronthie sous un soleil ardent, Fabjanko Kokan est lui-même allé à la rencontre des familles affectées par l’explosion et l’incendie enregistrées au dépôt. « Il y a eu une catastrophe, les gens sont dans le besoin. On a fait la visite ensemble et les gens avaient besoin de nous. Je sais qu’on a tous des problèmes mais il y a quand même des priorités. On ne pouvait pas regarder uniquement nos problèmes à nous et tout cela, c’est la proximité. Si tout le monde faisait un petit geste, cela conduirait à un grand geste. C’est pour ça que j’appelle le monde à faire de même. Choisissez des familles et faites quelque chose. On a fait un don de sacs de riz, de bidons d’huile… qui ne sont pas des produits de luxe, mais des produits de première nécessité. Quand vous vous rendez sur le champ, vous saurez que beaucoup de personnes ont besoin de ça » indique le Directeur général pays de AGL.

De fait, le groupe AGL a offert 100 sacs de riz, 100 bidons d’huile répartis entre 22 familles en raison de 4 sacs de riz et 4 bidons d’huile par famille. En recevant ce geste ô combien utile en pareille situation, premier du genre en direction de ces familles-là, Aminata Bangoura remercie les responsables d’Africa Global Logistics. « Depuis que ce malheur nous est tombé dessus, c’est la première fois que nous avons une telle donation. Donc, on prie Dieu qu’il puisse accorder sa miséricorde et sa grâce à cette société. Personne n’est venu nous apporter de l’aide à Coronthie ici, on souffre énormément. Tout ce qui se fait ailleurs, on ne bénéficie de rien. Grâce à AGL, nous pouvons nourrir nos familles », dit-elle. Abondant dans le même sens, Abdourahamane Konaté, habitant du quartier de Coronthie estime, pour sa part, que le geste est arrivé à un moment opportun. « Je n’ai vraiment pas de mot pour remercier cette société. Seul Dieu pourra les récompenser », lâche-t-il, plein de reconnaissance.

Les travailleurs de la société AGL ont été également victimes de cette explosion. Par la voix de Fodé Diaouné, responsable Communication du Groupe, la direction générale promet que toutes les dispositions seront prises pour apporter le soutien requis et la solidarité aux collaborateurs. « Nos travailleurs eux aussi victimes de cette explosion travaillent avec nous depuis des années. Et il de notre devoir de leur témoigner notre solidarité quand ils sont malheureux et en proie à la douleur. C’est pourquoi la direction générale d’AGL en Guinée, en l’occurrence monsieur le directeur pays, Fabjanko Kokan, a décidé d’apporter une première aide d’urgence à la communauté, à nos voisins de Coronthie avec les denrées de premières nécessités (riz et huile). Il y a des actions encore plus ciblées qui vont venir, pour aider nos collègues qui ont été victimes de cette explosion à Coronthie », annonce-t-il.

Pour rappel, c’est dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 décembre que l’explosion s’est produite au dépôt d’hydrocarbures de Kaloum, entrainant dans la foulée, un incendie qui a fait plusieurs morts, des blessés, des déplacés et d’importants dégâts matériels.

N’Famoussa Siby