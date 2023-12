Fête de Noël : Mgr Vincent Coulibaly appelle à prier pour les victimes du drame de Kaloum

Les fidèles chrétiens guinéens, à l’instar de leurs coreligionnaires du monde, ont célébré ce 25 décembre, Noël, la fête de la naissance du Christ. A la Cathédrale Sainte-Marie où la messe a été dirigée par le Mgr Vincent Coulibaly, l’archevêque de Conakry, en présence notamment du colonel Mamadi Doumbouya, la prière a été accentuée sur le drame de Kaloum et la cohésion nationale.

L’archevêque le dit clairement. Pour les Guinéens, Noël de cette année demeure associé à la tristesse. « Suite à l’explosion, le 18 décembre 2023, du dépôt du carburant situé à Kaloum ici. Avec un bilan humain élevé mais aussi des blessés. Nous chrétiens sommes encouragés à prier pour le repos des âmes perdues, arrachées à notre affection mais aussi pour le rétablissement des blessés suite à cette tragédie », a invité le guide religieux.

Il appelle également à prier en faveur de « l’unité et la cohésion entre les fils et filles de Guinée ». Prier pour contrer la « division existe à cause des intérêts égoïste » et pour former un « bloc pour nous soutenir et pour nous rapprocher de l’essentiel qui est notre Seigneur ».

Mgr Vincent Coulibaly invite par ailleurs à « bien veiller à la gestion des réseaux sociaux qui constituent aujourd’hui une source de désinformation et des rumeurs qui ne vont pas développer notre pays »

Aliou Maci Diallo pour leDjely.com