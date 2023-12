Coupe du bois : Charles Wright ordonne des poursuites contre des cadres du ministère de l’Environnement

C’est à travers une note publié dans la soirée de ce mercredi 27 décembre 2023, que le ministre de la justice, Garde des Sceaux, a instruit au Procureur général près la Cour d’Appel de Conakry d’engager des poursuites judiciaires contre plusieurs cadres du ministère de l’Environnement et de Développement durable. Le ministre de la Justice leur reproche des faits présumés entre autres de coupes illégales de bois, constitution d’un dépôt de produits forestiers sans bordereaux d’entrée et de sortie et sans fiche de dépôt, circulation des produits de coupes de bois sans bordereaux de route, vente et exportation de produits forestiers sans certificat d’origine, corruption d’agents publics, faux et usage de faux en écriture publique, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux. Sont dans son collimateur de gros bonnets dont le secrétaire général du ministère, le Directeur général Faune et Flore ou encore le Directeur général de l’Office guinéen de bois.

Ci-dessous la note publiée par le ministère de la Justice et des Droits de l’homme

Aminata Camara