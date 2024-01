Economie : vers la 2ème édition d’Emergence Mag

La deuxième édition du Forum économique qu’organise le magazine Emergence, se tiendra les 22 et 23 février 2023, et réunira quelques 500 participants issus des secteurs public et privé. A en croire les promoteurs du magazine qui étaient en conférence de presse, ce mardi 2 janvier, l’édition 2024 du FEM se tiendra autour du thème : ‘’La Guinée, terre d’opportunités et d’innovation’’.

L’idée de l’organisation du Forum économique résulte, selon Lamine Mognouma Cissé, administrateur d’Emergence Mag, d’une volonté de combler un vide. L’objectif est donc de faire en sorte qu’en Guinée, à l’image de tous les autres pays, il y ait un magazine économique qui organise des forums économiques et qu’on instaure la culture de la récompense des acteurs du secteur stratégique de l’économie. « Nous avons pris part à plusieurs forums dans beaucoup de pays. Donc, nous nous sommes dit qu’en Guinée, Emergence Magazine a la qualité, vu que nous existons depuis 2019. Nous connaissons l’environnement économique et les acteurs qui l’animent dans notre pays. On s’est donc dit que nous devions participer à promouvoir cet environnement propice dans notre pays. D’où l’organisation d’un forum économique au cours duquel les acteurs vont se retrouver pour échanger sur des sujets d’intérêt national », explique-t-il.

Pour le moment, cela commence par la Guinée. Mais M. Cissé préfère voir grand. « Peut être qu’à la longue, on va s’intéresser au continent africain. Parce que l’année dernière, on était juste sur les récompenses, cette année on est avec le forum. On est en train de travailler l’idée de manière à en faire un forum économique africain pour les années suivantes. En tout cas, nos ambitions, c’est d’aller au-delà de la Guinée », projette l’administrateur d’Emergence.

Très concrètement, si l’année dernière, l’évènement avait été circonscrit autour de la récompense des acteurs, cette année, à en croire Aboubacar Diallo, l’administrateur adjoint, « nous faisons mieux, nous allons au-delà pour mettre en place des espaces de rencontres, d’échanges, de partage d’expériences entre acteurs économiques. C’est ce qu’on a dénommé FEM ‘’Forum Emergence Magazine’’. Le forum connaîtra la participation d’experts issus de la Guinée et de l’étranger, qui vont animer des panels à cette occasion »

Précisément, cinq panels sont au menu du Forum. Si les thèmes précis de ces panels n’ont pas été dévoilés pour la circonstance, on sait qu’ils vont porter sur l’économie et la finance, les mines, l’agriculture, le numérique ainsi que sur l’industrie de la culture et des médias.

Mohamed Camara dont le cabinet, Mocam Consulting, est partenaire technique de l’évènement, en profite pour sa part, pour annoncer qu’un critère nouveau fait son entrée dans le choix des entreprises qui seront sacrées. Selon lui, outre le chiffre d’affaires, le versement des impôts et taxes à l’Etat, la rentabilité, les employés créés et la valeur ajoutée en termes notamment d’innovation, l’édition de cette année introduit la dimension de la positivité. Mais en quoi consiste ce nouveau critère ? Mohamed Camara répond : « A ce niveau, nous chercherons à savoir si l’entreprise a la réputation qu’il faut, si elle a une bonne image qui promeut la destination Guinée pour l’investissement »

Par ailleurs, avec son statut d’opérateur technique, il promet de mettre à disposition un jury d’experts de neuf membres qu’il appelle des ‘’sages’’. « Ils vont étudier les critères que j’ai cités tantôt. Cette année, il y a une innovation. Emergence Mag a créé une plateforme numérique sur le site www.emergencegn.net Nous demandons aux entreprises de s’inscrire. Tout est expliqué sur le site », assure Mohamed Camara.

Mariama Ciré Diallo